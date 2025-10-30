Группировка "Центр" сжимает кольцо окружения ВСУ в районе Красноармейска

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские бойцы отбили девять попыток ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске и контратаку со стороны Гришино, сообщило Российские бойцы отбили девять попыток ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске и контратаку со стороны Гришино, сообщило Минобороны

"В населенном пункте Красноармейск <…> cорваны девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам республики и продолжать наступление в Запорожской области.

При этом подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова.

© Инфографика Красноармейск (Покровск) — ключевые характеристики © Инфографика Красноармейск (Покровск) — ключевые характеристики

В самом Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии уничтожают окруженные формирования ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, бойцы зачищают от украинских войск село Гнатовка.