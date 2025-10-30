https://ria.ru/20251030/dnr-2051812268.html
Группировка "Центр" сжимает кольцо окружения ВСУ в районе Красноармейска
Российские бойцы отбили девять попыток ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске и контратаку со стороны Гришино, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.10.2025
Группировка "Центр" сжимает кольцо окружения ВСУ в районе Красноармейска
ВС России пресекли попытку деблокировать окруженную группировку ВСУ в ДНР
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Российские бойцы отбили девять попыток ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске и контратаку со стороны Гришино, сообщило Минобороны
.
"В населенном пункте Красноармейск <…> cорваны девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам республики и продолжать наступление в Запорожской области.
При этом подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова.
В самом Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии уничтожают окруженные формирования ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, бойцы зачищают от украинских войск село Гнатовка.
За последние сутки группировка "Центр" нанесла поражение трем механизированным, аэромобильной, двум штурмовым бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ, бригаде морской пехоты, двум бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах Новодгорного, Лозового, Ивановки, Новопавловки в Днепропетровской области, Доброполья, Родинского, Торецкого, Новониколаевкаи и Белицкого в ДНР, добавили в Минобороны.