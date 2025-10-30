Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" сжимает кольцо окружения ВСУ в районе Красноармейска
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 30.10.2025 (обновлено: 14:25 30.10.2025)
Группировка "Центр" сжимает кольцо окружения ВСУ в районе Красноармейска
Группировка "Центр" сжимает кольцо окружения ВСУ в районе Красноармейска
Российские бойцы отбили девять попыток ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске и контратаку со стороны Гришино, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.10.2025
Группировка "Центр" сжимает кольцо окружения ВСУ в районе Красноармейска

ВС России пресекли попытку деблокировать окруженную группировку ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские бойцы отбили девять попыток ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске и контратаку со стороны Гришино, сообщило Минобороны.
"В населенном пункте Красноармейск <…> cорваны девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
"Заполонить город". СМИ сообщили о критической ситуации в Красноармейске
29 октября, 19:14

Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам республики и продолжать наступление в Запорожской области.

При этом подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова.
© ИнфографикаКрасноармейск (Покровск) — ключевые характеристики
В самом Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии уничтожают окруженные формирования ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, бойцы зачищают от украинских войск село Гнатовка.
За последние сутки группировка "Центр" нанесла поражение трем механизированным, аэромобильной, двум штурмовым бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ, бригаде морской пехоты, двум бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах Новодгорного, Лозового, Ивановки, Новопавловки в Днепропетровской области, Доброполья, Родинского, Торецкого, Новониколаевкаи и Белицкого в ДНР, добавили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Донецкая Народная Республика
Красноармейск
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы РФ
Спецоперация
 
 
