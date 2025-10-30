Шатаут Подъяпольского помог "Динамо" обыграть "Северсталь" в матче КХЛ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московское "Динамо" на выезде обыграло череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Дилан Сикьюра (3-я минута), Игорь Ожиганов (40) и Артем Швец-Роговой (44).

Вратарь "Динамо" Владислав Подъяпольский отразил 21 бросок, оформив второй в сезоне шатаут.

"Динамо" одержало третью победу кряду в КХЛ и, набрав 25 очков, вышло на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где с 28 баллами продолжает лидировать прервавшая серию из восьми побед "Северсталь".

В следующем матче "Динамо" 1 ноября примет ЦСКА, а "Северсталь" в этот же день дома сыграет против "Шанхайских драконов".