Шатаут Подъяпольского помог "Динамо" обыграть "Северсталь" в матче КХЛ

Вратарь "Динамо" Владислав Подъяпольский отразил 21 бросок, оформив второй в сезоне шатаут.
"Динамо" одержало третью победу кряду в КХЛ и, набрав 25 очков, вышло на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где с 28 баллами продолжает лидировать прервавшая серию из восьми побед "Северсталь".
В следующем матче "Динамо" 1 ноября примет ЦСКА, а "Северсталь" в этот же день дома сыграет против "Шанхайских драконов".
В других матчах нижегородское "Торпедо" на своем льду обыграло тольяттинскую "Ладу" со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), а минское "Динамо" дома победило хабаровский "Амур" - 6:2 (2:0, 2:1, 2:1).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.