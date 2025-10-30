Рейтинг@Mail.ru
Шатаут Подъяпольского помог "Динамо" обыграть "Северсталь" в матче КХЛ
Хоккей
 
21:23 30.10.2025 (обновлено: 21:37 30.10.2025)
Шатаут Подъяпольского помог "Динамо" обыграть "Северсталь" в матче КХЛ
Шатаут Подъяпольского помог "Динамо" обыграть "Северсталь" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Шатаут Подъяпольского помог "Динамо" обыграть "Северсталь" в матче КХЛ
Московское "Динамо" на выезде обыграло череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T21:23:00+03:00
2025-10-30T21:37:00+03:00
хоккей
спорт
игорь ожиганов
артём швец-роговой
владислав подъяпольский
хк динамо
северсталь
цска
Шатаут Подъяпольского помог "Динамо" обыграть "Северсталь" в матче КХЛ

Московское "Динамо" на выезде обыграло череповецкую "Северсталь" в матче КХЛ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московское "Динамо" на выезде обыграло череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Дилан Сикьюра (3-я минута), Игорь Ожиганов (40) и Артем Швец-Роговой (44).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Северсталь
0 : 3
Динамо Москва
02:51 • Дилан Сикура
39:43 • Игорь Ожиганов
(Дилан Сикура, Кирилл Адамчук)
43:02 • Артем Швец-Роговой
(Антон Слепышев)
Вратарь "Динамо" Владислав Подъяпольский отразил 21 бросок, оформив второй в сезоне шатаут.
"Динамо" одержало третью победу кряду в КХЛ и, набрав 25 очков, вышло на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где с 28 баллами продолжает лидировать прервавшая серию из восьми побед "Северсталь".
В следующем матче "Динамо" 1 ноября примет ЦСКА, а "Северсталь" в этот же день дома сыграет против "Шанхайских драконов".
В других матчах нижегородское "Торпедо" на своем льду обыграло тольяттинскую "Ладу" со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), а минское "Динамо" дома победило хабаровский "Амур" - 6:2 (2:0, 2:1, 2:1).
