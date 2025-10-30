https://ria.ru/20251030/delo-2051858290.html
Суд 5 ноября рассмотрит дело актрисы Аглаи Тарасовой о наркотиках
Суд 5 ноября рассмотрит дело актрисы Аглаи Тарасовой о наркотиках - РИА Новости, 30.10.2025
Суд 5 ноября рассмотрит дело актрисы Аглаи Тарасовой о наркотиках
Домодедовский суд Московской области 5 ноября приступит к рассмотрению по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:01:00+03:00
2025-10-30T15:01:00+03:00
2025-10-30T15:03:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
израиль
аглая тарасова
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051848432_0:240:2786:1807_1920x0_80_0_0_99205969cfd65f62ede4fc501d1f0209.jpg
https://ria.ru/20251030/tarasova-2051839739.html
https://ria.ru/20250912/gosduma-2041478798.html
московская область (подмосковье)
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051848432_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_466963f0b2ea0afa3481d1f9ae0b8063.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, израиль, аглая тарасова, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Израиль, Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт)
Суд 5 ноября рассмотрит дело актрисы Аглаи Тарасовой о наркотиках
Суд 5 ноября рассмотрит дело Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с каннабисом
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области 5 ноября приступит к рассмотрению по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили РИА Новости в суде.
В четверг суд провел предварительное слушание по делу в закрытом режиме.
"Рассмотрение дела по существу назначено на 5 ноября", - сказали в суде.
В сентябре Домодедовский суд Подмосковья
избрал актрисе Тарасовой
запрет определенных действий.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово
" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.
Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ
(контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения поскольку в сентябре она собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутсвием.
В свою очередь следователь настаивал на домашнем аресте, поскольку у актрисы есть паспорт Израиля
и по его мнению могла скрыться.
Тем не менее, суд пошел на встречу артистке и не стал ограничивать ее в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.