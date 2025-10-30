Суд 5 ноября рассмотрит дело актрисы Аглаи Тарасовой о наркотиках

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области 5 ноября приступит к рассмотрению по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили РИА Новости в суде.

В четверг суд провел предварительное слушание по делу в закрытом режиме.

"Рассмотрение дела по существу назначено на 5 ноября", - сказали в суде.

В сентябре Домодедовский суд Подмосковья избрал актрисе Тарасовой запрет определенных действий.

Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту " Домодедово " с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.

Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения поскольку в сентябре она собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутсвием.

В свою очередь следователь настаивал на домашнем аресте, поскольку у актрисы есть паспорт Израиля и по его мнению могла скрыться.