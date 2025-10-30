Рейтинг@Mail.ru
Суд 5 ноября рассмотрит дело актрисы Аглаи Тарасовой о наркотиках
15:01 30.10.2025 (обновлено: 15:03 30.10.2025)
Суд 5 ноября рассмотрит дело актрисы Аглаи Тарасовой о наркотиках
Суд 5 ноября рассмотрит дело актрисы Аглаи Тарасовой о наркотиках
Суд 5 ноября рассмотрит дело актрисы Аглаи Тарасовой о наркотиках
Домодедовский суд Московской области 5 ноября приступит к рассмотрению по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили РИА Новости, 30.10.2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Суд 5 ноября рассмотрит дело актрисы Аглаи Тарасовой о наркотиках

Суд 5 ноября рассмотрит дело Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с каннабисом

Актриса Аглая Тарасова на заседании Домодедовского суда Московской области
Актриса Аглая Тарасова на заседании Домодедовского суда Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Актриса Аглая Тарасова на заседании Домодедовского суда Московской области
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области 5 ноября приступит к рассмотрению по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщили РИА Новости в суде.
В четверг суд провел предварительное слушание по делу в закрытом режиме.
Актриса Аглая Тарасова на заседании Домодедовского суда Московской области
Суд продлил актрисе Тарасовой запрет определенных действий
Вчера, 14:04
"Рассмотрение дела по существу назначено на 5 ноября", - сказали в суде.
В сентябре Домодедовский суд Подмосковья избрал актрисе Тарасовой запрет определенных действий.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса.
Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения поскольку в сентябре она собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутсвием.
В свою очередь следователь настаивал на домашнем аресте, поскольку у актрисы есть паспорт Израиля и по его мнению могла скрыться.
Тем не менее, суд пошел на встречу артистке и не стал ограничивать ее в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
Автомобиль у здания Госдумы России
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
12 сентября, 14:48
 
Происшествия
 
 
