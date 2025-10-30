Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали - РИА Новости, 30.10.2025
11:14 30.10.2025
Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали
Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали
происшествия
пермский край
пермь
россия
происшествия, пермский край, пермь, россия
Происшествия, Пермский край, Пермь, Россия
ПЕРМЬ, 30 окт - РИА Новости. Суд арестовал до 28 декабря общественника, бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
"Ему (Окуневу - ред.) назначена мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 декабря", - говорится в сообщении.
Бывшему депутату инкриминируется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с помощью интернета"). В ходе заседания фигурант отмечал, что не является террористом или экстремистом, в целом никому не желал вреда.
По данным следствия, бывший парламентарий разместил в интернете некие сообщения, которые призывают к осуществлению террористической деятельности.
Окунев был депутатом городской думы, в 2001-2011 годах - депутатом законодательного собрания Пермского края. Ранее он несколько раз привлекался к административной ответственности за публикации в соцсетях.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Экс-главе управления департамента Минобороны хотят дать десять лет колонии
28 октября, 12:08
 
ПроисшествияПермский крайПермьРоссия
 
 
