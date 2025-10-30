https://ria.ru/20251030/delo-2051786536.html
Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали
Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали - РИА Новости, 30.10.2025
Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали
Суд арестовал до 28 декабря общественника, бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева по делу о публичных призывах к... РИА Новости, 30.10.2025
происшествия
пермский край
пермь
россия
пермский край
пермь
россия
ПЕРМЬ, 30 окт - РИА Новости. Суд арестовал до 28 декабря общественника, бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
"Ему (Окуневу - ред.) назначена мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 декабря", - говорится в сообщении.
Бывшему депутату инкриминируется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ
("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с помощью интернета"). В ходе заседания фигурант отмечал, что не является террористом или экстремистом, в целом никому не желал вреда.
По данным следствия, бывший парламентарий разместил в интернете некие сообщения, которые призывают к осуществлению террористической деятельности.
Окунев был депутатом городской думы, в 2001-2011 годах - депутатом законодательного собрания Пермского края
. Ранее он несколько раз привлекался к административной ответственности за публикации в соцсетях.