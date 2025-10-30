Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали

ПЕРМЬ, 30 окт - РИА Новости. Суд арестовал до 28 декабря общественника, бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.

"Ему (Окуневу - ред.) назначена мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 декабря", - говорится в сообщении.

Бывшему депутату инкриминируется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с помощью интернета"). В ходе заседания фигурант отмечал, что не является террористом или экстремистом, в целом никому не желал вреда.

По данным следствия, бывший парламентарий разместил в интернете некие сообщения, которые призывают к осуществлению террористической деятельности.