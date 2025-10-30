Число погибших в Эль-Фашере в Судане превысило две тысячи человек

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Число погибших в суданском Эль-Фашере, административном центре провинции Северный Дарфур в Судане, возросло до 2,2 тысячи человек после перехода города под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР) 26 октября, при этом более 390 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства Агад бен Кони.

"Число погибших возросло до 2227 человек, среди них дети, женщины и старики. Все видели видео, как боевики расстреливают людей в Саудовском госпитале, центрах временного размещения беженцев и мечетях, где находились раненые, больные или просто люди, которые искали укрытие на фоне обстрелов и активных боев. По некоторым данным, за последние четыре дня город покинули более 393 тысяч человек", - сказал он.

По словам собеседника агентства, число добравшихся до лагерей беженцев в Корме, Тавиле и других городах, некоторые из которых находятся в десятках километров от Эль-Фашера, приблизительно оценивается в 30 тысяч. Остальные, отмечает бен Кони, находятся в пути, некоторые из них могли стать жертвами очередных расправ боевиков или попасть в заложники.

"Они могли быть убиты в ходе расправ или попасть в плен к боевиками, чтобы впоследствии те требовали от их родственников выкуп или своего рода налог на жизнь", - добавил он.

В минувшее воскресенье СБР заявили о захвате штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который представлял для правительственных войск последний оплот в Дарфуре . В среду суданские власти заявили о гибели свыше двух тысяч человек с момента перехода Эль-Фашера под контроль СБР. Так, в сети появились видеозаписи предполагаемых массовых расстрелов мирного населения после захвата города.

В МИД РФ заявили в среду, что поступающая информация о массовых нарушениях прав человека в столице Северного Дарфура вызывает глубокую озабоченность, подчеркнув, что Москва выступает за мирное урегулирование суданского конфликта.