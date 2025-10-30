Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в Эль-Фашере в Судане превысило две тысячи человек - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/chp-2051977448.html
Число погибших в Эль-Фашере в Судане превысило две тысячи человек
Число погибших в Эль-Фашере в Судане превысило две тысячи человек - РИА Новости, 30.10.2025
Число погибших в Эль-Фашере в Судане превысило две тысячи человек
Число погибших в суданском Эль-Фашере, административном центре провинции Северный Дарфур в Судане, возросло до 2,2 тысячи человек после перехода города под... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T23:19:00+03:00
2025-10-30T23:19:00+03:00
в мире
северный дарфур
судан
дарфур
союз биатлонистов россии (сбр)
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31930/70/319307059_0:1485:3168:3267_1920x0_80_0_0_748eb58020702fd5981ff5a444c6fc05.jpg
https://ria.ru/20251018/sudan-2049114120.html
https://ria.ru/20250603/konvoy-2020625103.html
северный дарфур
судан
дарфур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31930/70/319307059_0:1188:3168:3564_1920x0_80_0_0_d96363d4aa626ebeaa53c10a2a0be28c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северный дарфур, судан, дарфур, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Северный Дарфур, Судан, Дарфур, Союз биатлонистов России (СБР), Международный комитет Красного Креста (МККК)
Число погибших в Эль-Фашере в Судане превысило две тысячи человек

В Эль-Фашере более 2,2 тыс человек погибли при переходе города под контроль СБР

© РИА Новости / Денис Малков Флаг Судана
Флаг Судана - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Денис Малков
Флаг Судана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Число погибших в суданском Эль-Фашере, административном центре провинции Северный Дарфур в Судане, возросло до 2,2 тысячи человек после перехода города под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР) 26 октября, при этом более 390 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства Агад бен Кони.
"Число погибших возросло до 2227 человек, среди них дети, женщины и старики. Все видели видео, как боевики расстреливают людей в Саудовском госпитале, центрах временного размещения беженцев и мечетях, где находились раненые, больные или просто люди, которые искали укрытие на фоне обстрелов и активных боев. По некоторым данным, за последние четыре дня город покинули более 393 тысяч человек", - сказал он.
Суданские военнослужащие из формирования - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Представитель "Армии освобождения Судана" рассказал о ситуации в Эль-Фашер
18 октября, 17:17
По словам собеседника агентства, число добравшихся до лагерей беженцев в Корме, Тавиле и других городах, некоторые из которых находятся в десятках километров от Эль-Фашера, приблизительно оценивается в 30 тысяч. Остальные, отмечает бен Кони, находятся в пути, некоторые из них могли стать жертвами очередных расправ боевиков или попасть в заложники.
"Они могли быть убиты в ходе расправ или попасть в плен к боевиками, чтобы впоследствии те требовали от их родственников выкуп или своего рода налог на жизнь", - добавил он.
В минувшее воскресенье СБР заявили о захвате штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который представлял для правительственных войск последний оплот в Дарфуре. В среду суданские власти заявили о гибели свыше двух тысяч человек с момента перехода Эль-Фашера под контроль СБР. Так, в сети появились видеозаписи предполагаемых массовых расстрелов мирного населения после захвата города.
В МИД РФ заявили в среду, что поступающая информация о массовых нарушениях прав человека в столице Северного Дарфура вызывает глубокую озабоченность, подчеркнув, что Москва выступает за мирное урегулирование суданского конфликта.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и коллапсу системы здравоохранения.
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Судане атаковали конвой ООН с продовольствием
3 июня, 11:46
 
В миреСеверный ДарфурСуданДарфурСоюз биатлонистов России (СБР)Международный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала