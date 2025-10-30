В Свердловской области три человека погибли в ДТП

"По предварительной информации, водитель автомобиля марки XCROSS7 при совершении маневра обгона автомобиля марки Lexus выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем с прицепом, двигавшемся навстречу. При этом грузовой автомобиль при торможении столкнулся по касательной с автомобилем марки Lexus. По предварительным данным, которые еще проверяются, в автомобиле марки XCROSS7 находились водитель - мужчина, 1990 года рождения, и пассажиры - девушка, 1993 года рождения, и их малолетний ребенок – 5-летняя девочка, 2020 года рождения. В результате ДТП все трое – водитель и пассажиры автомобиля марки XCROSS7 - погибли", - говорится в сообщении.