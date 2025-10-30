https://ria.ru/20251030/chp-2051946114.html
В Свердловской области три человека погибли в ДТП
В Свердловской области три человека погибли в ДТП
В Свердловской области три человека погибли в ДТП
30.10.2025
В Свердловской области три человека погибли в ДТП
В Свердловской области три человека погибли в ДТП, среди погибших есть ребенок
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Вблизи деревни Часовая на трассе Екатеринбург-Курган произошло ДТП в котором погибли три человека, включая малолетнего ребенка, прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие случилось 30 октября 2025 года, на 75-м километре автодороги Екатеринбург
– Шадринск
– Курган
.
"По предварительной информации, водитель автомобиля марки XCROSS7 при совершении маневра обгона автомобиля марки Lexus выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем с прицепом, двигавшемся навстречу. При этом грузовой автомобиль при торможении столкнулся по касательной с автомобилем марки Lexus. По предварительным данным, которые еще проверяются, в автомобиле марки XCROSS7 находились водитель - мужчина, 1990 года рождения, и пассажиры - девушка, 1993 года рождения, и их малолетний ребенок – 5-летняя девочка, 2020 года рождения. В результате ДТП все трое – водитель и пассажиры автомобиля марки XCROSS7 - погибли", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего выясняются, решению, принятому по результатам расследования органами полиции будет дана оценка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе прокуратуры.