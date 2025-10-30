https://ria.ru/20251030/chp-2051917136.html
В КБР возбудили дело после ранения девушки из ружья
В КБР возбудили дело после ранения девушки из ружья
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он, стреляя в воздух из ружья, ранил... РИА Новости, 30.10.2025
В КБР возбудили дело после ранения девушки из ружья
Жителя КБР подозревают в случайном ранении девушки во время стрельбы в воздух
НАЛЬЧИК, 30 окт – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он, стреляя в воздух из ружья, ранил стоявшую на балконе 18-летнюю девушку, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, 29 октября местный житель 1996 года рождения, находясь во дворе многоэтажного жилого дома по улице Калинина в Нальчике
, действуя из хулиганских побуждений, будучи вооруженным гладкоствольным охотничьим ружьем, произвел множество хаотичных выстрелов в воздух, вследствие чего причинил огнестрельное ранение лица находившейся на балконе девушке 2007 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшая доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая помощь, а подозреваемый задержан.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия" УК РФ
, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как уточнили в региональном МВД, задержанный – житель Баксанского района
, а раненая девушка – жительница города Терек
.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что инцидент произошел во время обряда похищения невесты, за которым потерпевшая наблюдала с балкона, а стрелявший таким образом выражал свою радость.