В Самаре двух подростков обвинили в совершении теракта

САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Двум несовершеннолетним в Самаре предъявили обвинение в совершении теракта после поджога железнодорожного трансформаторного шкафа за обещанное вознаграждение в 20 тысяч рублей, обвиняемые арестованы, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следователями Центрального МСУТ СК России двум несовершеннолетним жителям региона предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). По данным следствия, обвиняемые в октябре 2025 года на железной дороге вблизи станции Стахановская, используя горючие материалы, совершили поджог железнодорожного трансформаторного шкафа", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что несовершеннолетние планировали получить за поджог денежное вознаграждение в 20 тысяч рублей от злоумышленника в популярном среди молодежи мессенджере. Однако обещанные деньги обвиняемые не получили, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции и регионального УФСБ России.
Фигуранты уголовного дела арестованы. Следователи проводят следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство, отметили в Центральном МСУТ СК РФ.
В пресс-службе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте уточнили, что в течение суток транспортные полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ установили предполагаемых поджигателей. Они, по версии оперативников, покинули Самарскую область после поджога, задержали их по месту регистрации - в городе Бавлы Республики Татарстан. Фигурантами дела оказались 17-летние учащиеся средних специальных учебных заведений Татарстана и города Самары. Санкции статьи, по которой подросткам предъявлено обвинение, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.