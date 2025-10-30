В Самаре двух подростков обвинили в совершении теракта

Следователи установили, что несовершеннолетние планировали получить за поджог денежное вознаграждение в 20 тысяч рублей от злоумышленника в популярном среди молодежи мессенджере. Однако обещанные деньги обвиняемые не получили, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции и регионального УФСБ России.