Участок ж/д полотна в Симферополе, где упал грузовик, обесточили - РИА Новости, 30.10.2025
00:01 30.10.2025 (обновлено: 00:02 30.10.2025)
Участок ж/д полотна в Симферополе, где упал грузовик, обесточили
происшествия
симферополь
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
происшествия, симферополь, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф
Происшествия, Симферополь, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ
Участок ж/д полотна в Симферополе, где упал грузовик, обесточили

В Симферополе из-за падения с моста фуры обесточили участок ж/д путей

© iStock.com / Grand WarszawskiЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© iStock.com / Grand Warszawski
Железнодорожные пути . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе, куда с моста упал грузовик с прицепом, обесточен для подготовки эвакуации фуры, сообщили в ГУ МЧС республики Крым.
Грузовая фура рухнула с моста через железнодорожные пути у железнодорожного вокзала в Симферополе, водитель, по предварительной информации, травмирован, сообщили ранее РИА Новости в ведомстве.
"На данный момент ЖД пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ. Обеспечена пожарная безопасность", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники МЧС России, ГИБДД, администрации города и крымской железной дороги. Выясняются причины ДТП.
Меня ослепило солнце – водитель автобуса о том, почему врезался в зерновоз - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Водитель автобуса, врезавшегося в грузовик в Крыму, объяснил причину ДТП
ПроисшествияСимферопольРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФ
 
 
