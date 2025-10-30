https://ria.ru/20251030/chp-2051671326.html
Участок ж/д полотна в Симферополе, где упал грузовик, обесточили
Участок ж/д полотна в Симферополе, где упал грузовик, обесточили - РИА Новости, 30.10.2025
Участок ж/д полотна в Симферополе, где упал грузовик, обесточили
Участок железнодорожного полотна у вокзала в Симферополе, куда с моста упал грузовик с прицепом, обесточен для подготовки эвакуации фуры, сообщили в ГУ МЧС... РИА Новости, 30.10.2025
Участок ж/д полотна в Симферополе, где упал грузовик, обесточили
В Симферополе из-за падения с моста фуры обесточили участок ж/д путей