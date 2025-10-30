https://ria.ru/20251030/cherepovets-2051733138.html
В аэропорту Череповца сняли временные ограничения
В аэропорту Череповца сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Череповца, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.10.2025
череповец
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
