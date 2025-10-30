Рейтинг@Mail.ru
В Британии заявили, что "Золотой купол" не сможет перехватить "Буревестник"
30.10.2025
В Британии заявили, что "Золотой купол" не сможет перехватить "Буревестник"
В Британии заявили, что "Золотой купол" не сможет перехватить "Буревестник"
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
валерий герасимов
spectator
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Противоракетные системы, даже система ПРО "Золотой купол", которую планируют создать в США, не смогут перехватить российскую крылатую ракету неограниченной дальности "Буревестник" из-за ее технических особенностей, отметил британский политолог Марк Галеотти в статье журнала Spectator.
Политолог напомнил, что ракета "Буревестник" может следовать "дальше, чем любая обычная крылатая ракета" с возможностью маневрировать на высоте не более 50 метров.
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Буревестник" стал реакцией на агрессивные действия НАТО, заявили в МИД
Вчера, 17:38
"Это будет означать, что ее ("Буревестник" - ред.) не смогут перехватить системы обороны против баллистических ракет, в том числе "Золотой купол", которую хвалит (президент США - ред.) Дональд Трамп,... так как они поражают ракеты, которые находятся на больших высотах", - отмечает Галеотти.
Ранее газета Wall Street Journal заявляла, что российская крылатая ракета "Буревестник" сможет обойти создаваемую США систему ПРО "Золотой купол".
О разработке и создании "Золотого купола" объявил ранее президент США. По его словам, система будет включать в том числе орбитальные системы обнаружения.
В МИД России заявляли, что развитие средств перехвата орбитального базирования в рамках ПРО США "Золотой купол" чревато гонкой вооружений в космическом пространстве и "резкой дестабилизацией" обстановки.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, докладывал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
Вчера, 11:38
 
