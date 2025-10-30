В Британии заявили, что "Золотой купол" не сможет перехватить "Буревестник"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Противоракетные системы, даже система ПРО "Золотой купол", которую планируют создать в США, не смогут перехватить российскую крылатую ракету неограниченной дальности "Буревестник" из-за ее технических особенностей, отметил британский политолог Марк Галеотти в статье журнала Spectator

Политолог напомнил, что ракета "Буревестник" может следовать "дальше, чем любая обычная крылатая ракета" с возможностью маневрировать на высоте не более 50 метров.

"Это будет означать, что ее ("Буревестник" - ред.) не смогут перехватить системы обороны против баллистических ракет, в том числе "Золотой купол", которую хвалит (президент США - ред.) Дональд Трамп ,... так как они поражают ракеты, которые находятся на больших высотах", - отмечает Галеотти.

Ранее газета Wall Street Journal заявляла, что российская крылатая ракета "Буревестник" сможет обойти создаваемую США систему ПРО "Золотой купол".

О разработке и создании "Золотого купола" объявил ранее президент США. По его словам, система будет включать в том числе орбитальные системы обнаружения.

В МИД России заявляли, что развитие средств перехвата орбитального базирования в рамках ПРО США "Золотой купол" чревато гонкой вооружений в космическом пространстве и "резкой дестабилизацией" обстановки.