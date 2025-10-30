https://ria.ru/20251030/burevestnik-2051839213.html
Володин прокомментировал создание крылатой ракеты "Буревестник"
Володин прокомментировал создание крылатой ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 30.10.2025
Володин прокомментировал создание крылатой ракеты "Буревестник"
Создание крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" дало возможность провести испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 30.10.2025
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Создание крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" дало возможность провести испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Создание "Буревестника" дало возможность провести испытания "Посейдона". Вообще нет равных этому оружию", - сказал Володин
в ходе пленарного заседания.
По словам председателя Госдумы
, президент России Владимир Путин
верил, держал на контроле реализацию этого проекта, и как итог - создано самое современное, мощное оружие. Он отметил, что виден результат: повышение обороноспособности страны.
"И сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему. Только, чтобы не применили это оружие. Они сейчас пытаются замалчивать это", - добавил Володин.
Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, это не предел.