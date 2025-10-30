Рейтинг@Mail.ru
Володин прокомментировал создание крылатой ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
14:04 30.10.2025 (обновлено: 14:29 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/burevestnik-2051839213.html
Володин прокомментировал создание крылатой ракеты "Буревестник"
Володин прокомментировал создание крылатой ракеты "Буревестник" - РИА Новости, 30.10.2025
Володин прокомментировал создание крылатой ракеты "Буревестник"
Создание крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" дало возможность провести испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:04:00+03:00
2025-10-30T14:29:00+03:00
новое оружие россии
вячеслав володин
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
https://ria.ru/20251030/bezopasnost-2051780701.html
https://ria.ru/20251030/burevestnik-2051823441.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф, россия
Новое оружие России, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин прокомментировал создание крылатой ракеты "Буревестник"

Володин: создание ракеты "Буревестник" позволило провести испытания "Посейдона"

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Создание крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" дало возможность провести испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Создание "Буревестника" дало возможность провести испытания "Посейдона". Вообще нет равных этому оружию", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Буревестник" и "Посейдон" создали запас прочности России, считает сенатор
Вчера, 10:49
По словам председателя Госдумы, президент России Владимир Путин верил, держал на контроле реализацию этого проекта, и как итог - создано самое современное, мощное оружие. Он отметил, что виден результат: повышение обороноспособности страны.
"И сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему. Только, чтобы не применили это оружие. Они сейчас пытаются замалчивать это", - добавил Володин.
Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, это не предел.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Испытание "Буревестника" не является ядерным, заявили в Кремле
Вчера, 12:58
 
Новое оружие РоссииВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала