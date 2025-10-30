Рейтинг@Mail.ru
СК выявил диверсантов, напавших на росгвардейцев в Брянской области
11:01 30.10.2025 (обновлено: 14:51 30.10.2025)
СК выявил диверсантов, напавших на росгвардейцев в Брянской области
СК выявил диверсантов, напавших на росгвардейцев в Брянской области - РИА Новости, 30.10.2025
СК выявил диверсантов, напавших на росгвардейцев в Брянской области
Следователи выявили диверсантов, напавших на росгвардейцев в Брянской области в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. РИА Новости, 30.10.2025
СК выявил диверсантов, напавших на росгвардейцев в Брянской области

СК установил напавших на сотрудников Росгвардии в Брянской области в 2023 году

Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Мария Девахина
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи выявили диверсантов, напавших на росгвардейцев в Брянской области в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
"Установлен ряд участников украинской диверсионной группы, причастных к этому преступлению. Среди них — Андрей Кулиш, Денис Ткаченко, Алексей Мазуренко и Андрей Антоненко, ранее осужденные за другие преступления. Им предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего", — говорится в заявлении.
Также проверяется их причастность к терактам в Курской, Брянской и Белгородской областях, уточнили в ведомстве.
В августе 2023 года ФСБ сообщила о разгроме в Брянской области диверсионной группы, состоявшей из сотрудников СБУ, ГУР Минобороны Украины и Сил специальных операций. Они планировали устроить в России серию терактов. Двоих боевиков ликвидировали, пятерых задержали. При этом пострадали двое сотрудников Росгвардии. Им оказали медпомощь.
