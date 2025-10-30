СК выявил диверсантов, напавших на росгвардейцев в Брянской области

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следователи выявили диверсантов, напавших на росгвардейцев в Брянской области в 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.

"Установлен ряд участников украинской диверсионной группы, причастных к этому преступлению. Среди них — Андрей Кулиш, Денис Ткаченко, Алексей Мазуренко и Андрей Антоненко , ранее осужденные за другие преступления. Им предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего", — говорится в заявлении.

Также проверяется их причастность к терактам в Курской, Брянской и Белгородской областях, уточнили в ведомстве.