Россия догнала Британию по числу миллиардеров, показало исследование
03:33 30.10.2025
Россия догнала Британию по числу миллиардеров, показало исследование
Россия догнала Великобританию и разделила четвертое место по числу долларовых миллиардеров в 2024 году, следует из доклада исследовательской компании Altrata. РИА Новости, 30.10.2025
экономика
россия
великобритания
владимир потанин
норильский никель
россия
великобритания
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия догнала Великобританию и разделила четвертое место по числу долларовых миллиардеров в 2024 году, следует из доклада исследовательской компании Altrata.
Согласно данным компании, за 2024 год количество долларовых миллиардеров в России увеличилось на 8,5%, что позволило ей подняться на четвертое место, разделив его с Великобританией.
Число долларовых миллиардеров в России выросло 128 человек.
В июле РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) подсчитало, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов; больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,83 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда, он сохранил первое место рейтинга.
