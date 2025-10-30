Президент Бразилии поручил усилить борьбу с бандами после рейда в фавелы

МЕХИКО, 30 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил министру юстиции и директору федеральной полиции вылететь в Рио-де-Жанейро для встречи с губернатором штата и координации действий по борьбе с организованной преступностью.