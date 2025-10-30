Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии поручил усилить борьбу с бандами после рейда в фавелы - РИА Новости, 30.10.2025
04:26 30.10.2025
Президент Бразилии поручил усилить борьбу с бандами после рейда в фавелы
Президент Бразилии поручил усилить борьбу с бандами после рейда в фавелы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил министру юстиции и директору федеральной полиции вылететь в Рио-де-Жанейро для встречи с губернатором штата РИА Новости, 30.10.2025
© AP Photo / Silvia IzquierdoПолицейская операция против банды Comando Vermelho в северной части Рио-де-Жанейро
Полицейская операция против банды Comando Vermelho в северной части Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МЕХИКО, 30 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил министру юстиции и директору федеральной полиции вылететь в Рио-де-Жанейро для встречи с губернатором штата и координации действий по борьбе с организованной преступностью.
Ранее полиция Рио-де-Жанейро провела масштабную операцию против банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысяч полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек, офис омбудсмена штата сообщил РИА Новости о 132 погибших. Спикер сената Дави Алколумбре после этой операции объявил о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности преступных группировок, заседание которой запланировано на 4 ноября.
Рейд в Рио-де-Жанейро не решит проблему с наркотиками, заявила активистка
Вчера, 02:54
"Я встретился сегодня утром с министрами своего правительства и поручил министру юстиции и директору федеральной полиции выехать в Рио для встречи с губернатором. Мы не можем допустить, чтобы организованная преступность продолжала разрушать семьи, угнетать жителей и распространять наркотики и насилие по городам", - написал Лула в своем блоге в соцсети X.
По словам президента, правительству Бразилии необходимо создать "скоординированную систему работы" и нанести удар по "позвоночнику наркоторговли", не подвергая риску жизни полицейских, детей и невинных граждан.
Лула да Силва напомнил в качестве примера, что в августе власти провели крупнейшую в истории страны операцию против организованной преступности, которая "достигла финансового центра крупной банды, вовлечённой в торговлю наркотиками, подделку топлива и отмывание денег".
Президент добавил, что с одобрением поправки о безопасности, направленной в Национальный конгресс, правительство обеспечит взаимодействие всех силовых структур в борьбе с преступными организациями.
Правозащитники просят отставки губернатора штата Рио-де-Жанейро
29 октября, 18:25
 
