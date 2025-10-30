ПВО ночью уничтожила 170 украинских БПЛА над Россией

Рейтинг@Mail.ru
08:01 30.10.2025 (обновлено: 08:57 30.10.2025)
безопасность
брянская область
республика крым
вооруженные силы украины
новгородская область
Максим Зубков
Максим Зубков
безопасность, брянская область, республика крым, вооруженные силы украины, новгородская область
Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Новгородская область

Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 170 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
