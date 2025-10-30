ПВО ночью уничтожила 170 украинских БПЛА над Россией

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 170 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили:
- 48 БПЛА — в Брянской области;
- 21 — в Воронежской;
- 16 — в Нижегородской;
- 15 — в Калужской;
- 14 — в Ростовской;
- десять — в Курской;
- девять — в Московском регионе, включая шесть, летевших в сторону столицы;
- по пять — в Рязанской, Волгоградской и Новгородской областях;
- по четыре — в Республике Крым, Орловской и Белгородской областях;
- один — в Липецкой.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
