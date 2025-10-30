Рейтинг@Mail.ru
Участники СВО знают и продвигают вперед правду, заявила Москалькова - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/boytsy-2051875435.html
Участники СВО знают и продвигают вперед правду, заявила Москалькова
Участники СВО знают и продвигают вперед правду, заявила Москалькова - РИА Новости, 30.10.2025
Участники СВО знают и продвигают вперед правду, заявила Москалькова
Участники СВО, борясь с нацистами, знают и продвигают вперед правду, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:11:00+03:00
2025-10-30T16:11:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:178:2716:1705_1920x0_80_0_0_47ea5ec826a0eb15db477253cec00f3e.jpg
https://ria.ru/20251029/putin-2051546175.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037075_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_8542f21010ce9f59cf9a070b5642eba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Госдума РФ
Участники СВО знают и продвигают вперед правду, заявила Москалькова

Москалькова: бойцы СВО продвигают вперед правду, борясь с нацистами

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Участники СВО, борясь с нацистами, знают и продвигают вперед правду, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В четверг в Доме прав человека прошло открытие выставки портретов участников специальной военной операции. Участие в открытии выставки приняли бойцы СВО, депутаты Госдумы, священнослужитель отец Киприан, представители Минобороны РФ и фонда "Защитники Отечества".
"Нет, наверное, таких слов, которые могли бы выразить благодарность вам, дорогие ребята, которые на поле боя боритесь с нацистами. Вы знаете истинную правду, вы её продвигаете вперед", - сказала Москалькова в ходе открытия выставки.
Федеральный омбудсмен выразила благодарность всем художникам, которые написали картины для выставки.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Путин назвал подвиги бойцов СВО сюжетом для блокбастера
29 октября, 16:14
 
ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала