Украинские боевики обстреляли дом мирных жителей на Запорожском направлении
Украинские боевики обстреляли дом мирных жителей на Запорожском направлении - РИА Новости, 30.10.2025
Украинские боевики обстреляли дом мирных жителей на Запорожском направлении
Украинские боевики обстреляли дом мирных жителей на запорожском направлении, в результате чего погибли и пострадали жильцы дома, рассказал РИА Новости помощник...
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
запорожская область
вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли дом мирных жителей на запорожском направлении, в результате чего погибли и пострадали жильцы дома, рассказал РИА Новости помощник гранатомётчика группировки войск "Восток" с позывным "Зуб".
"Там одна женщина ухаживала за своей мамой-инвалидом. Они с мужем — пожилые, уехать не могли, маму бросить тоже. Разбили крышу, они кое-как вытащили маму в соседний разрушенный дом, спрятались... жена — "трёхсотая" (раненая - ред.), а муж — "двухсотый" (погибший - ред.)", — рассказал военнослужащий.
По словам "Зуба", огонь по населенным пунктам ведётся с применением беспилотников и зажигательных боеприпасов.
"Сожгли дом. FPV-дроны работают, "сбросники" летают, "Баба-яга" (тяжелый ударный дрон ВСУ - ред.) тоже следит. Вот у них так", — добавил боец.