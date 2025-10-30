ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли дом мирных жителей на запорожском направлении, в результате чего погибли и пострадали жильцы дома, рассказал РИА Новости помощник гранатомётчика группировки войск "Восток" с позывным "Зуб".

"Там одна женщина ухаживала за своей мамой-инвалидом. Они с мужем — пожилые, уехать не могли, маму бросить тоже. Разбили крышу, они кое-как вытащили маму в соседний разрушенный дом, спрятались... жена — "трёхсотая" (раненая - ред.), а муж — "двухсотый" (погибший - ред.)", — рассказал военнослужащий.

По словам "Зуба", огонь по населенным пунктам ведётся с применением беспилотников и зажигательных боеприпасов.