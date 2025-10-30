Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики обстреляли дом мирных жителей на Запорожском направлении - РИА Новости, 30.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 30.10.2025
Украинские боевики обстреляли дом мирных жителей на Запорожском направлении
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Украинские боевики обстреляли дом мирных жителей на Запорожском направлении

ВСУ обстреляли дом мирных жителей на Запорожском направлении, есть погибшие

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета РФ проводит следственные действия . Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли дом мирных жителей на запорожском направлении, в результате чего погибли и пострадали жильцы дома, рассказал РИА Новости помощник гранатомётчика группировки войск "Восток" с позывным "Зуб".
"Там одна женщина ухаживала за своей мамой-инвалидом. Они с мужем — пожилые, уехать не могли, маму бросить тоже. Разбили крышу, они кое-как вытащили маму в соседний разрушенный дом, спрятались... жена — "трёхсотая" (раненая - ред.), а муж — "двухсотый" (погибший - ред.)", — рассказал военнослужащий.
По словам "Зуба", огонь по населенным пунктам ведётся с применением беспилотников и зажигательных боеприпасов.
"Сожгли дом. FPV-дроны работают, "сбросники" летают, "Баба-яга" (тяжелый ударный дрон ВСУ - ред.) тоже следит. Вот у них так", — добавил боец.
Боевая работа расчетов САУ Пион ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Российский боец рассказал об особенностях САУ "Пион"
