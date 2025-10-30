Блогер Поздняков признался, что его убийство было инсценировкой

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Блогер Владислав Поздняков, чьи фотографии ранее были опубликованы с "пулевыми отверстиями", признался, что сфабриковал свое убийство, опубликовав видео, где его гримируют.

Он в своем Telegram-канале, в котором не появлялись сообщения от его лица более суток, опубликовал видео, как его гримируют, рисуя пулевое отверстие на голове, а также фотографии, где он имитирует свое убийство.