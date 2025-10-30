Рейтинг@Mail.ru
Блогер Поздняков признался, что его убийство было инсценировкой - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/bloger-2051919975.html
Блогер Поздняков признался, что его убийство было инсценировкой
Блогер Поздняков признался, что его убийство было инсценировкой - РИА Новости, 30.10.2025
Блогер Поздняков признался, что его убийство было инсценировкой
Блогер Владислав Поздняков, чьи фотографии ранее были опубликованы с "пулевыми отверстиями", признался, что сфабриковал свое убийство, опубликовав видео, где... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T18:18:00+03:00
2025-10-30T18:18:00+03:00
индонезия
россия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755085380_0:411:1688:1361_1920x0_80_0_0_2848fd7ddc8056894af97860f6111b7b.jpg
https://ria.ru/20251030/pozdnyakov-2051839062.html
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755085380_0:253:1688:1519_1920x0_80_0_0_9223932b41fdf4153430f525adacffe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, россия, telegram
Индонезия, Россия, Telegram
Блогер Поздняков признался, что его убийство было инсценировкой

Блогер Поздняков сфабриковал убийство и опубликовал видео с нарисованной раной

© Фото : @doktorvladiФотография из Instagram*-аккаунта Владислава Позднякова
Фотография из Instagram*-аккаунта Владислава Позднякова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : @doktorvladi
Фотография из Instagram*-аккаунта Владислава Позднякова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Блогер Владислав Поздняков, чьи фотографии ранее были опубликованы с "пулевыми отверстиями", признался, что сфабриковал свое убийство, опубликовав видео, где его гримируют.
Он в своем Telegram-канале, в котором не появлялись сообщения от его лица более суток, опубликовал видео, как его гримируют, рисуя пулевое отверстие на голове, а также фотографии, где он имитирует свое убийство.
«
"Так а какие ко мне претензии? Вы здесь все же ради этого и сидеть, я даже не свой канал имею ввиду, а вообще - Telegram в целом... Во времена, когда ничего не происходит, я вам нашел инфоповод. И я вам дал эти эмоции, ради которых вы здесь и находитесь все", - сказал Поздняков в аудиобращении.
В ночь на среду в Telegram-каналах появилась информация о том, что российского блогера Позднякова якобы расстреляли в Индонезии. В соцсетях также распространились фото, на которых, как предполагается, запечатлено окровавленное тело Позднякова. В посольстве РФ в Индонезии сообщали РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о предполагаемом убийстве гражданина РФ Позднякова, в правоохранительные органы такая информация тоже не поступала.
Фотография из соцсетей Владислава Позднякова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Полиция Индонезии не сообщала об убийстве Позднякова, заявили в посольстве
Вчера, 14:03
 
ИндонезияРоссияTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала