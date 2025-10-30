https://ria.ru/20251030/bloger-2051919975.html
Блогер Поздняков признался, что его убийство было инсценировкой
Блогер Поздняков признался, что его убийство было инсценировкой
Блогер Владислав Поздняков, чьи фотографии ранее были опубликованы с "пулевыми отверстиями", признался, что сфабриковал свое убийство, опубликовав видео, где... РИА Новости, 30.10.2025
Блогер Поздняков признался, что его убийство было инсценировкой
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Блогер Владислав Поздняков, чьи фотографии ранее были опубликованы с "пулевыми отверстиями", признался, что сфабриковал свое убийство, опубликовав видео, где его гримируют.
Он в своем Telegram-канале, в котором не появлялись сообщения от его лица более суток, опубликовал видео, как его гримируют, рисуя пулевое отверстие на голове, а также фотографии, где он имитирует свое убийство.
«
"Так а какие ко мне претензии? Вы здесь все же ради этого и сидеть, я даже не свой канал имею ввиду, а вообще - Telegram
в целом... Во времена, когда ничего не происходит, я вам нашел инфоповод. И я вам дал эти эмоции, ради которых вы здесь и находитесь все", - сказал Поздняков в аудиобращении.
В ночь на среду в Telegram-каналах появилась информация о том, что российского блогера Позднякова якобы расстреляли в Индонезии
. В соцсетях также распространились фото, на которых, как предполагается, запечатлено окровавленное тело Позднякова. В посольстве РФ
в Индонезии сообщали РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о предполагаемом убийстве гражданина РФ Позднякова, в правоохранительные органы такая информация тоже не поступала.