Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами России - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 30.10.2025 (обновлено: 23:23 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/bespilotniki-2051977930.html
ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами России
ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами России - РИА Новости, 30.10.2025
ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами России
Средства ПВО уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над пятью регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T23:22:00+03:00
2025-10-30T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воронежская область
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854148627_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_60129bf7c76da46c739e16b76e01f27a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
воронежская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854148627_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a751523a4aed340369026b0911a5196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воронежская область, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воронежская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами России

МО: силы ПВО за 3 часа уничтожили 14 украинских БПЛА над пятью регионами России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ совершает выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС РФ совершает выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ совершает выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над пятью регионами России, сообщило Минобороны РФ.
«

"Тридцатого октября текущего года в период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Воронежской области, пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области и по одному – над территориями Калужской и Тульской областей", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоронежская областьБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала