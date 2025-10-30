https://ria.ru/20251030/bespilotniki-2051977930.html
ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами России
Средства ПВО уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над пятью регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2025
ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами России
МО: силы ПВО за 3 часа уничтожили 14 украинских БПЛА над пятью регионами России