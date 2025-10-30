ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами России

«

"Тридцатого октября текущего года в период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Воронежской области, пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области и по одному – над территориями Калужской и Тульской областей", - говорится в сообщении.