ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 30.10.2025
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью уничтожила БПЛА в трех районах Ростовской области, в двух частных домах хутора Касьяновка выбиты окна, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 30.10.2025
юрий слюсарь
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в трех районах Ростовской области