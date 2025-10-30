Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 30.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 30.10.2025
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью уничтожила БПЛА в трех районах Ростовской области, в двух частных домах хутора Касьяновка выбиты окна, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 30.10.2025
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Шолоховский район, Чертковский район, Юрий Слюсарь
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в трех районах Ростовской области

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила БПЛА в трех районах Ростовской области, в двух частных домах хутора Касьяновка выбиты окна, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА по северу Ростовской области - в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах. В хуторе Касьяновка Чертковского района выбиты окна в двух частных домах", - написал он в Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется.
