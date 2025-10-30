Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области после падения обломков БПЛА загорелась крыша магазина
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 30.10.2025
В Тульской области после падения обломков БПЛА загорелась крыша магазина
В Тульской области после падения обломков БПЛА загорелась крыша магазина
Возгорание кровли продуктового магазина произошло после падения обломков БПЛА в Тульской области, огонь был нейтрализован, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T21:31:00+03:00
2025-10-30T21:31:00+03:00
В Тульской области после падения обломков БПЛА загорелась крыша магазина

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Возгорание кровли продуктового магазина произошло после падения обломков БПЛА в Тульской области, огонь был нейтрализован, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее в минобороны РФ сообщили об уничтожении силами ПВО одного беспилотника над территорией Тульской области во второй половине дня в четверг.
«

"В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кровли продуктового магазина на площади два квадратных метра. Огонь нейтрализован, пострадавших нет", - написал Миляев в своем Telegram-канале.

Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
На заводе "Азот" в Тульской области произошел пожар из-за падения БПЛА
8 июня, 02:37
 
