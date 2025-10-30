https://ria.ru/20251030/bespilotnik-2051899704.html
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
Силами ПВО подавлен один БПЛА ВСУ в Калужской области, обломками повреждено остекление трех домов, местная жительница о стекло поранила руку, сообщил губернатор РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:22:00+03:00
калужская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Силами ПВО подавлен один БПЛА ВСУ в Калужской области, обломками повреждено остекление трех домов, местная жительница о стекло поранила руку, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня днем силами ПВО подавлен один БПЛА над территорией Жиздринского муниципального округа. При падении обломков в одном из населенных пунктов повреждено остекление трех жилых домов. У местной жительницы от осколков стекла незначительно пострадала рука", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, медицинская помощь жительнице была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
"Администрацией муниципального округа уже оказывается необходимая помощь в ремонте. На месте работает оперативная группа", - проинформировал Шапша.