В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

"Сегодня днем силами ПВО подавлен один БПЛА над территорией Жиздринского муниципального округа. При падении обломков в одном из населенных пунктов повреждено остекление трех жилых домов. У местной жительницы от осколков стекла незначительно пострадала рука", - написал Шапша в своем Telegram-канале.