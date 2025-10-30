Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 30.10.2025
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.10.2025
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
Силами ПВО подавлен один БПЛА ВСУ в Калужской области, обломками повреждено остекление трех домов, местная жительница о стекло поранила руку, сообщил губернатор РИА Новости, 30.10.2025
В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

Шапша: ПВО подавила БПЛА в Калужской области, обломки повредили стекла в 3 домах

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Силами ПВО подавлен один БПЛА ВСУ в Калужской области, обломками повреждено остекление трех домов, местная жительница о стекло поранила руку, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня днем силами ПВО подавлен один БПЛА над территорией Жиздринского муниципального округа. При падении обломков в одном из населенных пунктов повреждено остекление трех жилых домов. У местной жительницы от осколков стекла незначительно пострадала рука", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, медицинская помощь жительнице была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
"Администрацией муниципального округа уже оказывается необходимая помощь в ремонте. На месте работает оперативная группа", - проинформировал Шапша.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
