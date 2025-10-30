Над Курской областью уничтожили три украинских беспилотника

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны России.

"Тридцатого октября текущего года в период с 8.00 до 11.00 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении ведомства.