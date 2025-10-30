https://ria.ru/20251030/bespilotnik-2051684238.html
ПВО сбила шестой БПЛА, летевший на Москву
ПВО сбила шестой БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 30.10.2025
ПВО сбила шестой БПЛА, летевший на Москву
ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА, летевший на Москву, мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T03:46:00+03:00
2025-10-30T03:46:00+03:00
2025-10-30T03:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg
https://ria.ru/20251029/vzryv-2051670584.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_17fca6b19fda59dc1de24097cfb7f9f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила шестой БПЛА, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО сбили шестой БПЛА, летевший на Москву