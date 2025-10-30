Рейтинг@Mail.ru
18:06 30.10.2025
Литва уведомила Белоруссию об ограничениях на границе
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что получил от Литвы официальное уведомление о введенных ограничениях на пересечение общей границы. РИА Новости, 30.10.2025
в мире, литва, белоруссия, швейцария
В мире, Литва, Белоруссия, Швейцария
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе. Архивное фото
МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что получил от Литвы официальное уведомление о введенных ограничениях на пересечение общей границы.
"В адрес органов пограничной службы Беларуси поступило официальное уведомление от Службы охраны госграницы при МВД Литвы о том, что правительством Литовской Республики 29 октября 2025 года принято постановление "Об ограничении и приостановлении пересечения государственной границы Литовской Республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства.
Поясняется, что документом вводятся ограничения на передвижение физических лиц и транспорта через пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог") до 1.00 мск 1 декабря текущего года.
Данные ограничения не распространяются на лиц, имеющих дипломатические или служебные паспорта, либо перевозящих дипломатическую почту Литвы, лиц, следующих по документу упрощенного транзита, граждан Литвы и членов их семей, возвращающихся в Литовскую Республику, иностранцев, имеющих действительное разрешение на проживание в Литве и возвращающихся в нее. Также исключение распространяется на иностранцев, прибывающих в Литовскую Республику по гуманитарным визам, выданным представительствами Литвы, граждан государств-членов Европейского Союза, Европейской экономической зоны, Североатлантического договора, а также Швейцарии, Андорры, Монако, Сан-Марино, Ватикана, Украины и членов их семей.
Кроме того, говорится в сообщении, ограничения не касаются членов персонала дипломатических представительств или консульских учреждений вышеупомянутых стран в Белоруссии, являющихся гражданами республики, направляющихся по служебным делам. Также пересечение границы в пункте пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") разрешено в иных исключительных случаях, по которым ходатайствует министерство иностранных дел Литовской Республики.
"Оформление физических лиц и транспорта в литовском пункте пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") полностью приостановлено", - говорится в сообщении.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Эстонии военные сбили беспилотник у военного городка Реэдо
