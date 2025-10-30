Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии призвали Трампа не размахивать ядерной дубинкой - РИА Новости, 30.10.2025
14:16 30.10.2025
В Белоруссии призвали Трампа не размахивать ядерной дубинкой
В Белоруссии призвали Трампа не размахивать ядерной дубинкой - РИА Новости, 30.10.2025
В Белоруссии призвали Трампа не размахивать ядерной дубинкой
Президенту США Дональду Трампу не следует размахивать ядерной дубинкой, ничего хорошего для мира конфронтация США и России не принесет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2025
в мире
россия
сша
белоруссия
дональд трамп
олег гайдукевич
нато
россия
сша
белоруссия
в мире, россия, сша, белоруссия, дональд трамп, олег гайдукевич, нато
В мире, Россия, США, Белоруссия, Дональд Трамп, Олег Гайдукевич, НАТО
В Белоруссии призвали Трампа не размахивать ядерной дубинкой

Гайдукевич: ничего хорошего для мира конфронтация США и России не принесет

МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не следует размахивать ядерной дубинкой, ничего хорошего для мира конфронтация США и России не принесет, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Заявление Трампа такое воинственное. Не надо ядерной дубиной махать. Заявление о том, что у США больше всего ядерного оружия, - это, во-первых, неправда. Во-вторых, очевидно, что России военное поражение нанести невозможно. Поэтому надо договариваться. Ничего хорошего для мира конфронтация США и России не принесет", - сказал Гайдукевич.
Депутат подчеркнул различия в политике России и США. "Первое. В отличие от США, Россия никогда ядерной дубинкой не махала. Никого ничем не пугала. Более того, всегда призывали весь мир, и (президент России Владимир) Путин про это говорил не один раз, и (министр иностранных дел России Сергей) Лавров, и если брать Союзное государство – (президент Белоруссии Александр) Лукашенко, что надо все решать дипломатическим путем, отказаться от санкций, отказаться от давления, закончить войны. Мы на Ближнем Востоке, на Украине - везде предлагаем дипломатический путь. То же самое - касательно ядерного оружия. Это Россия всегда инициировала и сокращение его, и уменьшение запасов, и сокращение ядерных испытаний", - напомнил Гайдукевич.
По его словам, при этом Запад всегда обманывал. "То НАТО расширяли, то войны развязывали, а в конце дошли уже до того, что пытаются нам нанести военное поражение или экономическое, то есть уничтожить нас, расчленить. Естественно, в этих условиях и Россия, и Беларусь будут развивать собственные вооружения, и ядерное оружие, и все это делаем для того, чтобы был мир", - сказал депутат.
Гайдукевич считает, что Трамп таким образом хочет показать, что США может решать все силой, как обычно. "Но это миф. Сегодня ничего хорошего от военного противостояния для мира не будет. И мы призываем, США в том числе, все решать дипломатически. Принять то, что ни Россию, ни Китай, ни другие страны уже не получится силой заставить что-то делать... США уже не доминируют, мир многополярный. Поэтому Трампу лучше не ядерные испытания проводить, а садиться и договариваться и с Россией, и с Китаем, и с другими странами. И, наоборот, сокращать и количество этих вооружений, и в принципе - ядерных испытаний. Мы всегда на этом стояли. Но если другие делают, то, естественно, мы будем делать все для своей безопасности", - сказал Гайдукевич.
Депутат отметил, что в Союзном государстве есть стратегическое и тактическое ядерное оружие, но это средство сдерживания. "Более того, мы всегда готовы были диалог вести и переговоры, чтобы сокращать количество этих вооружений, чтобы мир был безопасен. Поэтому заявление Трампа о ядерных испытаниях - это опять в одностороннем порядке и опять придумать, что где-то кто-то может Соединенным Штатам угрожать. Даже миролюбивые направления США и то, что они говорят, конфликты какие-то там прекратили, - надо вспомнить, кто их развязал. Сами развязали, так и сами делаете вид, что все там урегулируете. Вот и всё, что происходит", - сказал Гайдукевич.
Депутат считает вполне возможным, что президент США скоро может изменить свое заявление. "Он очень эмоциональный и очень хороший пиарщик. Вся его риторика направлена на то, что что бы ни произошло, он всегда скажет, что он был прав. То есть вот завтра... Россия и США договорятся по Украине - он скажет: "Я же говорил". Россия выполнит задачи СВО, а так и будет, если мир не будет заключен, а от Украины вообще ничего не останется, он скажет: "Я же говорил, я же предупреждал". Он говорит как политик. Вот что делает Трамп", - сказал депутат.
