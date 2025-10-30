В Белгороде установили девять дополнительных модульных укрытий

БЕЛГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Девять дополнительных модульных укрытий установили в Белгороде, идет изготовление еще 14, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным главы области, в Белгороде 24 октября дрон атаковал остановочный комплекс, в результате чего пострадали десять человек, в том числе один несовершеннолетний. Гладков сообщал, что для Белгорода заказаны дополнительные модульные укрытия, подчеркнув, что такие меры необходимы для спасения жизней.
"В Белгороде уже установлены девять дополнительных модульных укрытий. Сейчас идет изготовление и транспортировка еще 14 защитных сооружений. Их установят в самых опасных местах Белгорода и Белгородского района", - написал Гладков в Telegram-канале.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщал, что в городе установлено около 800 наземных защитных сооружений. Они расположены вблизи остановок общественного транспорта, учреждений образования и соцсферы, в парках и скверах.