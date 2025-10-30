Бельгия попыталась оправдаться за угрозы "стереть Москву с карты мира"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости . Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его слова о "стирании Москвы с карты мира" якобы подразумевали оборонительный принцип НАТО.

" НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому. Мы по определению являемся оборонительным альянсом", — написал он в Instagram*.

Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ под предлогом "сдерживанием российской агрессии". Власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.