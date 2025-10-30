МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его слова о "стирании Москвы с карты мира" якобы подразумевали оборонительный принцип НАТО.
«
"НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому. Мы по определению являемся оборонительным альянсом", — написал он в Instagram*.
По его утверждению, он ссылался на "неоспоримый принцип ответного удара", закрепленный в пятой статье устава НАТО, который действует в альянсе уже 76 лет.
Накануне посольство России в Бельгии отреагировало на заявления Франкена в интервью газете Morgen, где он пригрозил "стереть Москву с карты мира". Дипмиссия сочла эти высказывания совершенно ненормальными, представляющими угрозу для будущего всего континента и способными ввергнуть его в новую войну.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя заявление Франкена, подчеркнул, что страны Западной Европы наслаждаются атмосферой военного психоза и готовятся к конфликту с Россией.
В начале месяца Владимир Путин в очередной раз повторил свои слова о том, что Россия не собирается нападать на НАТО. Он предупредил, что ответ Москвы на милитаризацию Европы будет очень убедительным, подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ под предлогом "сдерживанием российской агрессии". Власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.