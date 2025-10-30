Рейтинг@Mail.ru
Бельгия попыталась оправдаться за угрозы "стереть Москву с карты мира" - РИА Новости, 30.10.2025
20:20 30.10.2025 (обновлено: 21:12 30.10.2025)
Бельгия попыталась оправдаться за угрозы "стереть Москву с карты мира"
Бельгия попыталась оправдаться за угрозы "стереть Москву с карты мира" - РИА Новости, 30.10.2025
Бельгия попыталась оправдаться за угрозы "стереть Москву с карты мира"
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его слова о "стирании Москвы с карты мира" якобы подразумевали оборонительный принцип НАТО. РИА Новости, 30.10.2025
Бельгия попыталась оправдаться за угрозы "стереть Москву с карты мира"

Угрожавший Москве глава Минобороны Бельгии Франкен оправдался словами об обороне

© AP Photo / Harry NakosТео Франкен
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Тео Франкен. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его слова о "стирании Москвы с карты мира" якобы подразумевали оборонительный принцип НАТО.
«

"НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому. Мы по определению являемся оборонительным альянсом", — написал он в Instagram*.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
За Москву ответишь: почему Бельгию никому не жалко
Вчера, 08:00
По его утверждению, он ссылался на "неоспоримый принцип ответного удара", закрепленный в пятой статье устава НАТО, который действует в альянсе уже 76 лет.
Накануне посольство России в Бельгии отреагировало на заявления Франкена в интервью газете Morgen, где он пригрозил "стереть Москву с карты мира". Дипмиссия сочла эти высказывания совершенно ненормальными, представляющими угрозу для будущего всего континента и способными ввергнуть его в новую войну.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя заявление Франкена, подчеркнул, что страны Западной Европы наслаждаются атмосферой военного психоза и готовятся к конфликту с Россией.
В начале месяца Владимир Путин в очередной раз повторил свои слова о том, что Россия не собирается нападать на НАТО. Он предупредил, что ответ Москвы на милитаризацию Европы будет очень убедительным, подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Мир услышал предупреждение Путина
3 октября, 08:00
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ под предлогом "сдерживанием российской агрессии". Власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Западе неожиданно ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
Вчера, 15:02
 
Заголовок открываемого материала