Рейтинг@Mail.ru
Участник освобождения Авдеевки лично вывел из строя два Leopard и Bradley - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/avdeevka-2051676406.html
Участник освобождения Авдеевки лично вывел из строя два Leopard и Bradley
Участник освобождения Авдеевки лично вывел из строя два Leopard и Bradley - РИА Новости, 30.10.2025
Участник освобождения Авдеевки лично вывел из строя два Leopard и Bradley
Командир взвода отдельной инженерной бригады ВС РФ, участвовавший в освобождении Авдеевки, лично вывел из строя танки Leopard, Т-72, БМП, в том числе Bradley,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T01:24:00+03:00
2025-10-30T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецк
александр сырский
т-72 "урал"
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046777781_0:71:3075:1801_1920x0_80_0_0_6ca3e94f5b269db6a2d8fd49ef05560f.jpg
https://ria.ru/20251029/lvov-2051646160.html
https://ria.ru/20251029/svo-2051491494.html
авдеевка
россия
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046777781_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2206bf5562479ab0de513ce8979469c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, россия, донецк, александр сырский, т-72 "урал", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецк, Александр Сырский, Т-72 "Урал", Вооруженные силы Украины
Участник освобождения Авдеевки лично вывел из строя два Leopard и Bradley

Расчет "Земледелия" вывел из строя два Leopard и Bradley под Авдеевкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие"
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Командир взвода отдельной инженерной бригады ВС РФ, участвовавший в освобождении Авдеевки, лично вывел из строя танки Leopard, Т-72, БМП, в том числе Bradley, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
Взвод под командованием старшего лейтенанта управляет инженерной системой дистанционного минирования "Земледелие".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Источник: командир бригады ВСУ пил шампанское, пока военные погибали
Вчера, 20:35
"По крупным целям - пара Leopard, танки Т-72 ВСУ, боевые бронированные машины, БМП. Bradley удавалось повредить, в дальнейшем они уже были выведены из строя расчетом FPV", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащий награжден медалью Жукова за освобождение Авдеевки. Участвовал в освобождении Лысовки.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку.
Шестого мая 2025 года Минобороны РФ сообщило, что в результате действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
ВС России при освобождении Вишневого зачистили более 280 строений
дополняется ...
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкАлександр СырскийТ-72 "Урал"Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала