Участник освобождения Авдеевки лично вывел из строя два Leopard и Bradley

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Командир взвода отдельной инженерной бригады ВС РФ, участвовавший в освобождении Авдеевки, лично вывел из строя танки Leopard, Т-72, БМП, в том числе Bradley, рассказали РИА Новости в силовых структурах.