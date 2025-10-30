Участник освобождения Авдеевки лично вывел из строя два Leopard и Bradley

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Командир взвода отдельной инженерной бригады ВС РФ, участвовавший в освобождении Авдеевки, лично вывел из строя танки Leopard, Т-72, БМП, в том числе Bradley, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
Взвод под командованием старшего лейтенанта управляет инженерной системой дистанционного минирования "Земледелие".
Военнослужащий награжден медалью Жукова за освобождение Авдеевки. Участвовал в освобождении Лысовки.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку.
Шестого мая 2025 года Минобороны РФ сообщило, что в результате действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики.