Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, за какие атрибуты к Хэллоуину грозит штраф - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/atributy-2051677517.html
Юрист рассказал, за какие атрибуты к Хэллоуину грозит штраф
Юрист рассказал, за какие атрибуты к Хэллоуину грозит штраф - РИА Новости, 30.10.2025
Юрист рассказал, за какие атрибуты к Хэллоуину грозит штраф
Демонстрация в Хэллоуин символики, которая может ассоциироваться с сатанизмом* (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T01:38:00+03:00
2025-10-30T01:38:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980145116_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_9934d595d6d67273e8e0c46ad756d89d.jpg
https://ria.ru/20251007/literatura-2046757693.html
https://ria.ru/20251029/reklama-2051622127.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980145116_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3d3fd47cc118f6a9eec20f190bb0cd09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Юрист рассказал, за какие атрибуты к Хэллоуину грозит штраф

Юрист Зернов: за ассоциирующиеся с сатанизмом атрибуты к Хэллоуину грозит штраф

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТыква во время празднования Хэллоуина
Тыква во время празднования Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Тыква во время празднования Хэллоуина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Демонстрация в Хэллоуин символики, которая может ассоциироваться с сатанизмом* (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов), является нарушением Кодекса об административных правонарушениях РФ, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.
"Пропаганда либо публичное демонстрирование символики запрещенных в РФ движений и организаций влечет ответственность по статье 20.3 КоАП РФ, сатанизм здесь не исключение. В этой связи при использовании нарядов и другой атрибутики к Хэллоуину лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом*, например, пентаграмм", - рассказал собеседник агентства.
Книги - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Эксперт выступил за создание спецбазы запрещенной в России литературы
7 октября, 07:31
За подобное правонарушение предусмотрено наказание как в виде административного штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей, так и административный арест на срок до 15 суток, добавил юрист.
Более абстрактные символы Хэллоуина, по словам Зернова, под ответственность не подпадают.
"Тыквы, летучие мыши — это не символы сатанизма*, но лучше ограничиться празднованием Дня народного единства и провести большие выходные с близкими, а не в отделе полиции", - заключил адвокат.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Тыквы во время празднования Хэллоуина в парке Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Иеромонах призвал ограничить рекламу Хэллоуин
Вчера, 18:50
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала