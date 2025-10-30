Юрист рассказал, за какие атрибуты к Хэллоуину грозит штраф

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Демонстрация в Хэллоуин символики, которая может ассоциироваться с сатанизмом* (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов), является нарушением Кодекса об административных правонарушениях РФ, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.

"Пропаганда либо публичное демонстрирование символики запрещенных в РФ движений и организаций влечет ответственность по статье 20.3 КоАП РФ, сатанизм здесь не исключение. В этой связи при использовании нарядов и другой атрибутики к Хэллоуину лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом*, например, пентаграмм", - рассказал собеседник агентства.

За подобное правонарушение предусмотрено наказание как в виде административного штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей, так и административный арест на срок до 15 суток, добавил юрист.

Более абстрактные символы Хэллоуина, по словам Зернова, под ответственность не подпадают.

"Тыквы, летучие мыши — это не символы сатанизма*, но лучше ограничиться празднованием Дня народного единства и провести большие выходные с близкими, а не в отделе полиции", - заключил адвокат.