ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения при атаках беспилотников ВСУ в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Ранены четыре мирных жителя", — написал он в Telegram-канале.
В их числе:
- житель села Колыхалино Валуйского округа, пострадавший при ударе дрона по легковому автомобилю;
- мужчина, обратившийся в Валуйскую ЦРБ после атаки FPV-дрона на машину в селе Казинка;
- сотрудник коммерческого предприятия в Шебекино;
- водитель служебного автобуса, которого с баротравмой увезли в городскую больницу после атаки в селе Бессоновка Белгородского района.
Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Гладков также сообщил о повреждениях инфраструктуры, зданий и транспортных средств.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18