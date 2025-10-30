Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 30.10.2025 (обновлено: 23:00 30.10.2025)
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие
Четыре мирных жителя получили ранения при атаках беспилотников ВСУ в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.10.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие

Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках украинских БПЛА

© Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения при атаках беспилотников ВСУ в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Ранены четыре мирных жителя", — написал он в Telegram-канале.

В их числе:
  • житель села Колыхалино Валуйского округа, пострадавший при ударе дрона по легковому автомобилю;
  • мужчина, обратившийся в Валуйскую ЦРБ после атаки FPV-дрона на машину в селе Казинка;
  • сотрудник коммерческого предприятия в Шебекино;
  • водитель служебного автобуса, которого с баротравмой увезли в городскую больницу после атаки в селе Бессоновка Белгородского района.
Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Гладков также сообщил о повреждениях инфраструктуры, зданий и транспортных средств.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
