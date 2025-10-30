ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения при атаках беспилотников ВСУ в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Ранены четыре мирных жителя", — написал он в Telegram-канале .

Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.