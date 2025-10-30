Рейтинг@Mail.ru
Второй человек на Луне Базз Олдрин овдовел через два года после свадьбы
02:30 30.10.2025
Второй человек на Луне Базз Олдрин овдовел через два года после свадьбы
Второй человек на Луне Базз Олдрин овдовел через два года после свадьбы
Астронавт Эдвин "Базз" Олдрин, который в составе американской миссии "Апполон-11" побывал на Луне, овдовел в 95 лет, сообщила его семья. РИА Новости, 30.10.2025
Второй человек на Луне Базз Олдрин овдовел через два года после свадьбы

Базз Олдрин овдовел в 95 лет, через два года после свадьбы

Астронавт Базз Олдрин на борту космического корабля Аполлон-11
© NASA / Neil Armstrong
Астронавт Базз Олдрин на борту космического корабля Аполлон-11. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Астронавт Эдвин "Базз" Олдрин, который в составе американской миссии "Апполон-11" побывал на Луне, овдовел в 95 лет, сообщила его семья.
"Доктор Анка Олдрин, супруга астронавта Базза Олдрина ушла из жизни", - говорится в заявлении семьи, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Астронавт женился в четвертый раз в 2023 году. С 66-летней возлюбленной он встречался с 2018 года. Она доктор наук по химии. У Олдрина трое детей.
Олдрин был на Луне в составе миссии "Аполлон-11", он стал вторым человеком, который прошелся по поверхности спутника. Он старейший из ныне живущих людей, побывавших в космосе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
