Второй человек на Луне Базз Олдрин овдовел через два года после свадьбы

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Астронавт Эдвин "Базз" Олдрин, который в составе американской миссии "Апполон-11" побывал на Луне, овдовел в 95 лет, сообщила его семья.

Астронавт женился в четвертый раз в 2023 году. С 66-летней возлюбленной он встречался с 2018 года. Она доктор наук по химии. У Олдрина трое детей.