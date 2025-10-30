Армянская церковь заявила о захвате монастыря Ованаванк силовиками

ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Армянская апостольская церковь заявила о захвате с участием представителей силовых структур монастыря Ованаванк в Армении после службы, проведенной там священником-расстригой Степаном Асатряном.

"Непрекращающиеся гонения на церковь со стороны властей Армении в последние дни приняли новые незаконные формы. В монастыре Ованаванк Арагацотнской епархии после кощунственной постановки под священным названием "Святая Литургия" при непосредственном участии правоохранительных органов и с привлечением препятствующих групп был захвачен Ованаванк, в результате чего нарушено духовное служение назначенных там иереев Саркиса Саркисяна и Манука Зейналяна. Одновременно раздаются угрозы и призывы к насилию в адрес назначенных для служения священнослужителей", - говорится в заявлении духовного центра ААЦ – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Там отмечается, что проводимые при покровительстве властей в Ованаванке под видом обрядов действия являются кощунством и не имеют никакой духовной ценности. "Церковь Ованаванка подлежит переосвящению. Престольный Святой Эчмиадзин будет добиваться всеми законными путями восстановления своих прав в отношении Ованаванка, устранения последствий посягательств на свободу совести, защиты духовно-канонической жизни верующих и обеспечения там службы священников", - говорится в заявлении.

Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.