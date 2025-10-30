Армянская церковь заявила о захвате монастыря Ованаванк силовиками

ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Армянская апостольская церковь заявила о захвате с участием представителей силовых структур монастыря Ованаванк в Армении после службы, проведенной там священником-расстригой Степаном Асатряном.
Католикос всех армян Гарегин II 21 октября лишил Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви, отныне он причислен к мирянам под именем Степан. Однако в воскресенье Асатрян решил провести церковную службу, на которую прибыли премьер Армении Никол Пашинян, ряд депутатов от правящей партии "Гражданский договор", несколько министров и сторонники партии. В Армянской апостольской церкви заявили, что Асатрян больше не имеет право служить в церкви.
"Непрекращающиеся гонения на церковь со стороны властей Армении в последние дни приняли новые незаконные формы. В монастыре Ованаванк Арагацотнской епархии после кощунственной постановки под священным названием "Святая Литургия" при непосредственном участии правоохранительных органов и с привлечением препятствующих групп был захвачен Ованаванк, в результате чего нарушено духовное служение назначенных там иереев Саркиса Саркисяна и Манука Зейналяна. Одновременно раздаются угрозы и призывы к насилию в адрес назначенных для служения священнослужителей", - говорится в заявлении духовного центра ААЦ – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Там отмечается, что проводимые при покровительстве властей в Ованаванке под видом обрядов действия являются кощунством и не имеют никакой духовной ценности. "Церковь Ованаванка подлежит переосвящению. Престольный Святой Эчмиадзин будет добиваться всеми законными путями восстановления своих прав в отношении Ованаванка, устранения последствий посягательств на свободу совести, защиты духовно-канонической жизни верующих и обеспечения там службы священников", - говорится в заявлении.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Священнослужители ААЦ сообщили, что их вызвали в СК Армении
25 октября, 19:05