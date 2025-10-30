ЕК предоставит Армении пять миллионов евро на ядерную безопасность

ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Правительство Армении одобрило подписание соглашение с Еврокомиссией о предоставлении республике финансовой помощи в 5 миллионов евро на обеспечение ядерной безопасности.

"Одобрить предложение о подписании соглашения о финансировании между Республикой Армения и Европейской комиссией в рамках программы "Укрепление ядерной безопасности и радиационной защиты в Армении". Поручить министру финансов организовать подписание международного договора.", - говорится в постановлении, проект которого представил министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян.

В обоснованиях к правительственному решению уточняется, что в рамках соглашения Армении будет предоставлено финансовое содействие в размере 5 миллионов евро.

Финансовая помощь предусматривает предоставление дополнительной поддержки для реализации мероприятий, включенных в Национальный план действий по стресс-тестам на Армянской АЭС и содействие в повышении потенциала Комитета по регулированию ядерной безопасности Армении и Научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности.