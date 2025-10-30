Рейтинг@Mail.ru
13:47 30.10.2025
ЕК предоставит Армении пять миллионов евро на ядерную безопасность
Правительство Армении одобрило подписание соглашение с Еврокомиссией о предоставлении республике финансовой помощи в 5 миллионов евро на обеспечение ядерной... РИА Новости, 30.10.2025
в мире, армения, еврокомиссия
В мире, Армения, Еврокомиссия
ЕРЕВАН, 30 окт – РИА Новости. Правительство Армении одобрило подписание соглашение с Еврокомиссией о предоставлении республике финансовой помощи в 5 миллионов евро на обеспечение ядерной безопасности.
"Одобрить предложение о подписании соглашения о финансировании между Республикой Армения и Европейской комиссией в рамках программы "Укрепление ядерной безопасности и радиационной защиты в Армении". Поручить министру финансов организовать подписание международного договора.", - говорится в постановлении, проект которого представил министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян.
В обоснованиях к правительственному решению уточняется, что в рамках соглашения Армении будет предоставлено финансовое содействие в размере 5 миллионов евро.
Финансовая помощь предусматривает предоставление дополнительной поддержки для реализации мероприятий, включенных в Национальный план действий по стресс-тестам на Армянской АЭС и содействие в повышении потенциала Комитета по регулированию ядерной безопасности Армении и Научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности.
В правительстве считают, что эти шаги помогут в оценке соответствия уровня безопасности Армянской АЭС действующим требованиям правил и норм безопасности и выполнения мероприятий, включенных в Национальный план действий по стресс-тестам на АЭС и программы по повышению ее безопасности.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
ЕС закрывает глаза на гонения властей Армении на церковь, считает эксперт
17 октября, 01:58
 
