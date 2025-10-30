Акции "Лукойла" выросли на на 2,06 процента

https://ria.ru/20251030/aktsii-2051795289.html
Акции "Лукойла" подскочили на сообщении компании о получении предложения о приобретении ее зарубежных активов, следует из данных торгов. РИА Новости, 30.10.2025
