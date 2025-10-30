Рейтинг@Mail.ru
Акции "Лукойла" выросли на на 2,06 процента - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/aktsii-2051795289.html
Акции "Лукойла" выросли на на 2,06 процента
Акции "Лукойла" выросли на на 2,06 процента - РИА Новости, 30.10.2025
Акции "Лукойла" выросли на на 2,06 процента
Акции "Лукойла" подскочили на сообщении компании о получении предложения о приобретении ее зарубежных активов, следует из данных торгов. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T11:49:00+03:00
2025-10-30T11:49:00+03:00
экономика
лукойл
gunvor group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_e2b548ffdc0d1c3e0736abb1dc399663.jpg
https://ria.ru/20251027/lukojl-2051051258.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_d7a2d2a6b90095587ce10af4f218f2c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, лукойл, gunvor group
Экономика, ЛУКОЙЛ, Gunvor Group
Акции "Лукойла" выросли на на 2,06 процента

Акции "Лукойла" выросли на сообщениях о покупке зарубежных активов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Акции "Лукойла" подскочили на сообщении компании о получении предложения о приобретении ее зарубежных активов, следует из данных торгов.
Акции "Лукойла" к 10.30 мск росли на 2,06%, до 5 498,5 рубля. На пике они подскакивали на 2,75%, а до сообщения компании дорожали всего на 0,66%.
"Лукойл" сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл".
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Лукойл" попросит США продлить лицензию на сворачивание деятельности
27 октября, 21:38
 
ЭкономикаЛУКОЙЛGunvor Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала