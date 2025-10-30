Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит экспроприаторам при конфискации активов, заявила Захарова - РИА Новости, 30.10.2025
19:09 30.10.2025
Россия ответит экспроприаторам при конфискации активов, заявила Захарова
Россия ответит экспроприаторам при конфискации активов, заявила Захарова - РИА Новости, 30.10.2025
Россия ответит экспроприаторам при конфискации активов, заявила Захарова
Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ в случае конфискации ее замороженных активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.10.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
россия, москва, украина, мария захарова, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет
Россия, Москва, Украина, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет
Россия ответит экспроприаторам при конфискации активов, заявила Захарова

Захарова: Россия даст очень болезненный ответ в случае конфискации ее активов

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ в случае конфискации ее замороженных активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Любые незаконные действия Еврокомиссии, европейских столиц и кого бы то ни было по присвоению наших денежных средств будем трактовать как грабеж, который повлечет неотвратимое и очень жесткое наказание в соответствии с нормами российского законодательства и международного права. Согласно принципу взаимности, Россия даст экспроприаторам гарантированный и очень болезненный ответ", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, ответ Москвы будет выверенным, учитывающим ее интересы и направленным на компенсацию нанесенного ущерба.
«
"Необходимо четко понимать, что спрятаться за так называемой коллективной ответственностью при реализации конфискационных инициатив никому не удастся", - подчеркнула она.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
РоссияМоскваУкраинаМария ЗахароваДмитрий ПесковСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский совет
 
 
