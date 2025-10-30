Россия ответит экспроприаторам при конфискации активов, заявила Захарова

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ в случае конфискации ее замороженных активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любые незаконные действия Еврокомиссии, европейских столиц и кого бы то ни было по присвоению наших денежных средств будем трактовать как грабеж, который повлечет неотвратимое и очень жесткое наказание в соответствии с нормами российского законодательства и международного права. Согласно принципу взаимности, Россия даст экспроприаторам гарантированный и очень болезненный ответ", - сказала она в ходе брифинга.
"Необходимо четко понимать, что спрятаться за так называемой коллективной ответственностью при реализации конфискационных инициатив никому не удастся", - подчеркнула она.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.