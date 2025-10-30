Умер звезда фильма "Приключения Али-Бабы" Якуб Ахмедов

Ахмедов исполнил более 50 запоминающихся ролей и озвучил на узбекском языке более 400 фильмов. В списке его работ значатся такие фильмы, как "Битва трех королей", "Минувшие дни", "Далекие близкие годы", "Убийца поневоле", "Огненные дороги", "Седьмой джинн", "Гибель Черного консула".