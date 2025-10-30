Рейтинг@Mail.ru
Умер звезда фильма "Приключения Али-Бабы" Якуб Ахмедов
Культура
 
19:05 30.10.2025 (обновлено: 20:44 30.10.2025)
Умер звезда фильма "Приключения Али-Бабы" Якуб Ахмедов
Народный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов умер в возрасте 87 лет, сообщается в Telegram-канале Узбекского национального... РИА Новости, 30.10.2025
Умер звезда фильма "Приключения Али-Бабы" Якуб Ахмедов

© Фото : Узбекский национальный академический драматический театр/TelegramНародный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов
Народный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Народный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов умер в возрасте 87 лет, сообщается в Telegram-канале Узбекского национального академического драматического театра.
"Коллектив Узбекского национального академического драматического театра выражает соболезнования родным и близким покойного", — говорится в заявлении.
Якуб Ахмедов родился 3 января 1938 года в Намангане. В 1959 году завершил обучение в Ташкентском театрально-художественном институте имени Островского (Государственный институт искусств и культуры Узбекистана). С 1958 года он начал свою карьеру в Узбекском академическом театре драмы имени Хамзы в Ташкенте, который с 2001 года стал называться Узбекским национальным академическим драматическим театром. Более двух десятилетий, вплоть до 2013 года, он занимал должность директора этого театра. В 2015 году основал новый театр-студию под названием "Школа актерского мастерства" в Узбекском национальном академическом драматическом театре.
Ахмедов исполнил более 50 запоминающихся ролей и озвучил на узбекском языке более 400 фильмов. В списке его работ значатся такие фильмы, как "Битва трех королей", "Минувшие дни", "Далекие близкие годы", "Убийца поневоле", "Огненные дороги", "Седьмой джинн", "Гибель Черного консула".
Он особенно запомнился зрителям благодаря роли Касыма, старшего брата главного персонажа в советско-индийской киносказке 1979 года "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников".
За свой вклад в культуру и искусство Ахмедов был удостоен почетных званий народного артиста Узбекской ССР и народного артиста СССР, он также стал лауреатом Государственной премии СССР в 1977 году.
 
