Аэропорт Вильнюса вновь закрылся из-за пролета воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса вновь закрылся из-за пролета воздушных шаров - РИА Новости, 30.10.2025
Аэропорт Вильнюса вновь закрылся из-за пролета воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса сообщил, что вновь закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве воздушных шаров. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T22:21:00+03:00
2025-10-30T22:21:00+03:00
2025-10-30T22:21:00+03:00
в мире
вильнюс
литва
вильнюс
литва
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса сообщил, что вновь закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве воздушных шаров.
«
"Сегодня вечером в 20.10 (21.10 мск) было временно приостановлено воздушное движение в аэропорту Вильнюса
. По предварительной информации, решение об ограничении воздушного пространства было принято в связи с пролетом воздушного шара (или воздушных шаров) в направлении аэропорта", - говорится в заявлении аэропорта столиц Литвы
, опубликованном в социальных сетях.
Сообщается, что ограничения будут действовать до 23.10 (00.10 мск в пятницу).
На прошлой неделе аэропорт Вильнюса несколько раз приостанавливал работу из-за аналогичных инцидентов.