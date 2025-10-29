МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский не намерен работать над завершением конфликта на Украине из-за желания обогатиться за счет западных стран, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети Х.
"Говоря о коррупции, единственное отличие Зеленского от предыдущих украинских президентов — это наличие огромного денежного резерва, к которому имеют доступ его коррумпированные дружки, и который сформировался благодаря крупному притоку денег западных налогоплательщиков. Война — это крупный бизнес на Украине. Зачем его прекращать?" — написал он.
В прошлом году депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис главы киевского режима ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов в год.
В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.