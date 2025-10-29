Рейтинг@Mail.ru
"Зачем прекращать?" На Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского - РИА Новости, 29.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 29.10.2025 (обновлено: 16:56 29.10.2025)
"Зачем прекращать?" На Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского
"Зачем прекращать?" На Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского - РИА Новости, 29.10.2025
"Зачем прекращать?" На Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского
Владимир Зеленский не намерен работать над завершением конфликта на Украине из-за желания обогатиться за счет западных стран, заявил британский дипломат Иан... РИА Новости, 29.10.2025
"Зачем прекращать?" На Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского

Британский дипломат Прауд назвал мотивом Зеленского личное обогащение

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский не намерен работать над завершением конфликта на Украине из-за желания обогатиться за счет западных стран, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети Х.
"Говоря о коррупции, единственное отличие Зеленского от предыдущих украинских президентов — это наличие огромного денежного резерва, к которому имеют доступ его коррумпированные дружки, и который сформировался благодаря крупному притоку денег западных налогоплательщиков. Война — это крупный бизнес на Украине. Зачем его прекращать?" — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В США обратились с призывом к Зеленскому из-за России
Вчера, 16:40
В прошлом году депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис главы киевского режима ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов в год.
В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Грокипедия" раскритиковала Зеленского за отказ от мира
Вчера, 04:03
 
