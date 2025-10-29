МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоит быть осторожным, поскольку он стал помехой для России на пути урегулирования конфликта на Украине, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«
"Могу предположить, что ему следует быть очень осторожным, поскольку я не уверен, что он проживет еще долго. Мне кажется, что для россиян он постоянная помеха", — рассказал он.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
