Рейтинг@Mail.ru
В США обратились с призывом к Зеленскому из-за России - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/zelenskiy-2051556521.html
В США обратились с призывом к Зеленскому из-за России
В США обратились с призывом к Зеленскому из-за России - РИА Новости, 29.10.2025
В США обратились с призывом к Зеленскому из-за России
Владимиру Зеленскому стоит быть осторожным, поскольку он стал помехой для России на пути урегулирования конфликта на Украине, заявил в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:40:00+03:00
2025-10-29T16:40:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_599:70:3000:1421_1920x0_80_0_0_a60603c394f521a1d2b294c0f8410604.jpg
https://ria.ru/20251029/udar-2051524164.html
https://ria.ru/20251029/tusk-2051427099.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10ce4d421646062b9e66c0a045aed4f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Министерство обороны США
В США обратились с призывом к Зеленскому из-за России

Макгрегор: Зеленскому следует быть осторожным, поскольку он стал помехой для РФ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоит быть осторожным, поскольку он стал помехой для России на пути урегулирования конфликта на Украине, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«
"Могу предположить, что ему следует быть очень осторожным, поскольку я не уверен, что он проживет еще долго. Мне кажется, что для россиян он постоянная помеха", — рассказал он.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Грозит подорвать". СМИ рассказали, какой удар Россия нанесла США
Вчера, 15:27
По мнению эксперта, боевые действия на Украине будут продолжаться до тех пор, пока Зеленский все еще находится у власти и его слушают военные.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Туск сделал дерзкое заявление о России и Орбане
Вчера, 11:49
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала