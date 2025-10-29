Рейтинг@Mail.ru
Медведчук призвал украинских военных сложить оружие
09:29 29.10.2025 (обновлено: 09:52 29.10.2025)
Медведчук призвал украинских военных сложить оружие
Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук призвал украинских...
Медведчук призвал украинских военных сложить оружие

Медведчук призвал украинских военных подумать о своих жизнях и сложить оружие

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук призвал украинских военных подумать о своих жизнях и сложить оружие, раз "ошалевшее от коррупции командование" о них не думает.
"Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие. Это даст огромный импульс переговорному процессу, и попавшие в плен вернутся домой к своим семьям и родным. Но наркофюреру личные политические амбиции выше жизней простых украинских солдат. Он, как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость. Но именно эти качества делают его необычайно опасным для украинских граждан, человек с такими качествами может принести украинскому народу только новые жертвы и страдания", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
В качестве примера Медведчук привел ситуацию, сложившуюся вокруг Красноармейска и Купянска: как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после совещания главы РФ с начальником Генштаба, на купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тысяч военнослужащих.
Украинская армия, как считает Медведчук, оказалась под управлением некомпетентного "политического клоуна, сошедшего с ума от безнаказанности и власти", захваченной преступным путем, которому совершенно наплевать на судьбы людей и на реальное положение на фронте. Зеленский, как отмечает политик, не способен видеть судьбу простого солдата и адекватно реагировать на происходящее. Военным ВСУ же пора подумать о своих жизнях, если ошалевшее от коррупции командование о них не думает.
