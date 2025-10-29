Рейтинг@Mail.ru
22:49 29.10.2025 (обновлено: 22:51 29.10.2025)
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о намерении ввести новые санкции против России.
"Готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве… Указы - скоро. Также мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Он добавил, что новые украинские санкции также коснутся сферы СМИ.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 23 октября сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
