Зеленский заявил о намерении ввести новые санкции против России

"Готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве… Указы - скоро. Также мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.