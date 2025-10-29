https://ria.ru/20251029/zelenskij-2051412090.html
Зеленский не знает о ситуации на фронте, считает Медведчук
Зеленский не знает о ситуации на фронте, считает Медведчук - РИА Новости, 29.10.2025
Зеленский не знает о ситуации на фронте, считает Медведчук
Владимир Зеленский совершенно не осведомлен о ситуации на фронте и не в состоянии трезво ее оценить, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии...
Зеленский не знает о ситуации на фронте, считает Медведчук
Медведчук заявил, что Зеленский не в состоянии трезво оценить ситуацию на фронте
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский совершенно не осведомлен о ситуации на фронте и не в состоянии трезво ее оценить, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленский
- главный специалист побед в телевизоре, откуда он не вылазит на протяжении всего конфликта, убеждая весь мир, что Россия
вот-вот падет, только нужно его режиму дать еще денег и вооружений", - говорится в заявлении Медведчука
, опубликованном на сайте
движения "Другая Украина".
На самом же деле, по словам политика, сами украинские военные опровергают оценки Зеленского и говорят о катастрофической ситуации на фронте.
"Заявлений о полной неосведомленности Зеленского военной обстановкой множество, да и когда ему с ней знакомиться – он не вылазит из заграничных командировок, ездит по всему миру, клянчит деньги и с размахом проворачивает коррупционные схемы", - отметил Медведчук.