Зеленский не знает о ситуации на фронте, считает Медведчук

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский совершенно не осведомлен о ситуации на фронте и не в состоянии трезво ее оценить, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Зеленский - главный специалист побед в телевизоре, откуда он не вылазит на протяжении всего конфликта, убеждая весь мир, что Россия вот-вот падет, только нужно его режиму дать еще денег и вооружений", - говорится в заявлении Медведчука , опубликованном на сайте движения "Другая Украина".

На самом же деле, по словам политика, сами украинские военные опровергают оценки Зеленского и говорят о катастрофической ситуации на фронте.