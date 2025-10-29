https://ria.ru/20251029/zaschita-2051442593.html
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону обжаловал арест
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону обжаловал арест - РИА Новости, 29.10.2025
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону обжаловал арест
Защита экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении полномочий, обжаловала решение о его аресте, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:23:00+03:00
2025-10-29T12:23:00+03:00
2025-10-29T12:23:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
алексей логвиненко
ростовский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995839630_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_fe9e16942373685798ff37b2e71f3431.jpg
https://ria.ru/20251028/sud-2051242710.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995839630_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_3ae458533378901b5b14b602a2f31379.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, алексей логвиненко, ростовский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Алексей Логвиненко, Ростовский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону обжаловал арест
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко обжаловал арест