Экс-глава администрации Ростова-на-Дону обжаловал арест - РИА Новости, 29.10.2025
12:23 29.10.2025
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону обжаловал арест
Защита экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении полномочий, обжаловала решение о его аресте
2025-10-29T12:23:00+03:00
2025-10-29T12:23:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
алексей логвиненко
ростовский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
ростов-на-дону
россия
ростовская область
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, алексей логвиненко, ростовский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Алексей Логвиненко, Ростовский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону обжаловал арест

Алексей Логвиненко
Алексей Логвиненко. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Защита экс-главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении полномочий, обжаловала решение о его аресте, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
Логвиненко задержали 24 октября по подозрению в превышении должностных полномочий. В тот же день Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал его арест.
"Защитой Логвиненко была подана апелляционная жалоба на постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 24.10.2025 года об избрании меры пресечения", - сказал представитель суда. Он уточнил, что материал направлен в Ростовский областной суд, рассмотрение назначено на 14.00 мск 31 октября.
По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации Ростова-на- Дону, вопреки требованиям законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей, уточнял СК РФ.
В отношении Логвиненко возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
