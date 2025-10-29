Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит во втором чтении проект о целевом обучении в медицине
18:09 29.10.2025
Госдума рассмотрит во втором чтении проект о целевом обучении в медицине
Госдума рассмотрит во втором чтении проект о целевом обучении в медицине - РИА Новости, 29.10.2025
Госдума рассмотрит во втором чтении проект о целевом обучении в медицине
Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект о целевом обучении и наставничестве в системе здравоохранения, сообщил... РИА Новости, 29.10.2025
общество
госдума рф
https://ria.ru/20251008/gosduma-2047069898.html
2025
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Госдума рассмотрит во втором чтении проект о целевом обучении в медицине

Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект о целевом обучении и наставничестве в системе здравоохранения, сообщил источник в ГД РИА Новости.
Ранее комитет Госдумы по науке и высшему образованию одобрил поправку к проекту о целевом обучении в медицине, согласно которой заключить договор о целевом обучении бюджетники-медики обязаны будут в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Комитет также поддержал законопроект ко второму чтению.
"30 октября... в повестку также включен законопроект о целевом обучении и наставничестве в системе здравоохранения", - сообщил источник.
ГД приняла в I чтении проект о целевом обучении для бюджетников медвузов
8 октября, 14:56
ГД приняла в I чтении проект о целевом обучении для бюджетников медвузов
