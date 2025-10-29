https://ria.ru/20251029/zakonotvorchestvo-2051606652.html
Госдума рассмотрит во втором чтении проект о целевом обучении в медицине
2025-10-29T18:09:00+03:00
общество
госдума рф
2025
Новости
ru-RU
Госдума рассмотрит во втором чтении проект о целевом обучении в медицине
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект о целевом обучении и наставничестве в системе здравоохранения, сообщил источник в ГД РИА Новости.
Ранее комитет Госдумы
по науке и высшему образованию одобрил поправку к проекту о целевом обучении в медицине, согласно которой заключить договор о целевом обучении бюджетники-медики обязаны будут в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Комитет также поддержал законопроект ко второму чтению.
«
"30 октября... в повестку также включен законопроект о целевом обучении и наставничестве в системе здравоохранения", - сообщил источник.