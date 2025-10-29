Захарова опровергла сообщения о похищении украинских детей

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Детей, якобы "похищенных" Россией с Украины, нет, некоторые пострадали от западной политики по смене власти в Киеве, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Похищенных вообще не было. Были дети, которые стали жертвами западных авантюр по смене режима на Украине", - сказала она, выступая на форуме "Диалог о фейках 3.0".
В апреле уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за последние два года удалось воссоединить более 50 семей, разлученных в ходе специальной военной операции.
Ранее Захарова сообщала, что в начале августа так называемая "международная коалиция по возвращению украинских детей" под сопредседательством Канады и Украины приняла заявление с "требованием" к России дать "содержательный ответ" по списку из 339 украинских детей, который был передан российской делегации 2 июня на втором раунде переговоров в Стамбуле.