Захарова опровергла сообщения о похищении украинских детей - РИА Новости, 29.10.2025
16:30 29.10.2025
Захарова опровергла сообщения о похищении украинских детей
Захарова опровергла сообщения о похищении украинских детей - РИА Новости, 29.10.2025
Захарова опровергла сообщения о похищении украинских детей
Детей, якобы "похищенных" Россией с Украины, нет, некоторые пострадали от западной политики по смене власти в Киеве, рассказала официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:30:00+03:00
2025-10-29T16:30:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
татьяна москалькова
россия
украина
киев
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
в мире, россия, украина, киев, мария захарова, татьяна москалькова
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Татьяна Москалькова
Захарова опровергла сообщения о похищении украинских детей

Захарова: якобы похищенных РФ детей с Украины нет, есть жертвы политики Запада

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Детей, якобы "похищенных" Россией с Украины, нет, некоторые пострадали от западной политики по смене власти в Киеве, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Похищенных вообще не было. Были дети, которые стали жертвами западных авантюр по смене режима на Украине", - сказала она, выступая на форуме "Диалог о фейках 3.0".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 12 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Захарова призвала Запад дать ответ о российских детях, вывезенных с Украины
8 августа, 13:21
Захарова объяснила, что некоторые дети были разлучены со своими семьями из-за боевых действий, но для их воссоединения Россия ведёт работу.
В апреле уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за последние два года удалось воссоединить более 50 семей, разлученных в ходе специальной военной операции.
Ранее Захарова сообщала, что в начале августа так называемая "международная коалиция по возвращению украинских детей" под сопредседательством Канады и Украины приняла заявление с "требованием" к России дать "содержательный ответ" по списку из 339 украинских детей, который был передан российской делегации 2 июня на втором раунде переговоров в Стамбуле.
При этом 23 июля в ходе третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Москва передала Киеву данные, что 30% данных из списка не подтвердились, поскольку значительная часть детей никогда не была в России, они являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Киев соврал о 20 тысячах похищенных детей, заявила Захарова
4 июня, 14:19
 
В миреРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваТатьяна Москалькова
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
