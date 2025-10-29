Захарова жестко высказалась о сторонниках "гендерного многообразия"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сторонники крайнего либерализма, продвигающие гендерную идеологию, в том числе среди детей, сродни нацистским мучителям в концлагерях, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если 85 лет назад в концлагерях выкачивали кровь детей, их убивали, снимали кожу, ставили эксперименты с новыми медикаментами и говорили, что это нормально, сегодня под видом некой гендерной многообразности такие же эксперименты люди с такой же больной психикой ставят над детьми, которых считают своими и которым как бы желают добра", - сказала она, выступая на форуме "Диалог о фейках 3.0".
Захарова подчеркнула, что до такого положения дел мир довели сторонники идеологии крайнего либерализма.
