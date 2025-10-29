Рейтинг@Mail.ru
Захарова жестко высказалась о сторонниках "гендерного многообразия" - РИА Новости, 29.10.2025
16:22 29.10.2025
Захарова жестко высказалась о сторонниках "гендерного многообразия"
Захарова жестко высказалась о сторонниках "гендерного многообразия" - РИА Новости, 29.10.2025
Захарова жестко высказалась о сторонниках "гендерного многообразия"
2025-10-29T16:22:00+03:00
2025-10-29T16:22:00+03:00
россия
2025
Захарова жестко высказалась о сторонниках "гендерного многообразия"

Захарова сравнила сторонников гендерного многообразия с нацистскими мучителями

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сторонники крайнего либерализма, продвигающие гендерную идеологию, в том числе среди детей, сродни нацистским мучителям в концлагерях, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Если 85 лет назад в концлагерях выкачивали кровь детей, их убивали, снимали кожу, ставили эксперименты с новыми медикаментами и говорили, что это нормально, сегодня под видом некой гендерной многообразности такие же эксперименты люди с такой же больной психикой ставят над детьми, которых считают своими и которым как бы желают добра", - сказала она, выступая на форуме "Диалог о фейках 3.0".
Захарова подчеркнула, что до такого положения дел мир довели сторонники идеологии крайнего либерализма.
