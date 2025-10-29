https://ria.ru/20251029/zaderzhanie-2051399359.html
На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт
На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт - РИА Новости, 29.10.2025
На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт
В Ставропольском крае задержали украинского агента, собиравшегося подорвать объект транспортной инфраструктуры, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 29.10.2025
россия
ставропольский край
Задержание в Ставропольском крае агента украинских спецслужб
Задержание в Ставропольском крае агента украинских спецслужб
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт
На Ставрополье предотвратили теракт на объекте транспортной инфраструктуры
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали украинского агента, собиравшегося подорвать объект транспортной инфраструктуры, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ставропольского края
пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб — гражданина России
1980 года рождения", — говорится в релизе.
По данным ФСБ
, житель Георгиевска
по собственной инициативе связался в Telegram c украинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам, и по указанию куратора снял объект транспортной инфраструктуры на фото и видео, чтобы затем устроить подрыв.
В октябре он приобрел компоненты для самодельной бомбы и спрятал их в тайнике. Его задержали, когда он направлялся к месту планируемого теракта для рекогносцировки.
На допросе он признался, что хотел подорвать железнодорожный мост в Георгиевске.
Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, ему могут вменить статью о госизмене.
Сейчас фигурант находится под арестом.