На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали украинского агента, собиравшегося подорвать объект транспортной инфраструктуры, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ставропольского края пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб — гражданина России 1980 года рождения", — говорится в релизе.

По данным ФСБ , житель Георгиевска по собственной инициативе связался в Telegram c украинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам, и по указанию куратора снял объект транспортной инфраструктуры на фото и видео, чтобы затем устроить подрыв.

В октябре он приобрел компоненты для самодельной бомбы и спрятал их в тайнике. Его задержали, когда он направлялся к месту планируемого теракта для рекогносцировки.

На допросе он признался, что хотел подорвать железнодорожный мост в Георгиевске.

Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, ему могут вменить статью о госизмене.