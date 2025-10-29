https://ria.ru/20251029/zaderzhanie-2051373162.html
Глава Аскизского района Хакасии задержан по подозрению в махинациях
происшествия, республика хакасия, аскизский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Аскизского района Хакасии задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами ГСУ СК России
по Красноярскому краю
и Республике Хакасия
возбуждено уголовное дело в отношении главы Аскизского района
Республики Хакасия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "е", "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в марте 2022 года он заключил контракт на 1,1 миллиарда рублей, увеличив аванс с 10% до 90%, несмотря на отставание подрядчика. Строительство не завершено, ущерб бюджету составил более 460 миллионов рублей.
"Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В органах внутренних дел расследуется уголовное дело в отношении подрядчика, по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 160 УК РФ", - добавили в СК.