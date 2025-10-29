Глава Аскизского района Хакасии задержан по подозрению в махинациях

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава Аскизского района Хакасии задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Следствие установило, что в марте 2022 года он заключил контракт на 1,1 миллиарда рублей, увеличив аванс с 10% до 90%, несмотря на отставание подрядчика. Строительство не завершено, ущерб бюджету составил более 460 миллионов рублей.